O Diddy ζητά έλεος από τον δικαστή λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του: «Η φυλακή σε αλλάζει»
O Diddy ζητά έλεος από τον δικαστή λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του: «Η φυλακή σε αλλάζει»
Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα παλιά μου λάθη, πρόσθεσε ο μουσικός
Τετρασέλιδη επιστολή απέστειλε σε δικαστή ο Diddy, ζητώντας «έλεος», μία ημέρα πριν από την έκδοση της ποινής του για την καταδίκη του. Ο ράπερ έχει κριθεί ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, ενώ απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες περί sex trafficking και συνωμοσίας εκβιασμού, για τις οποίες οι συνήγοροί του είχαν ζητήσει άμεση αποφυλάκιση, αίτημα που επίσης απορρίφθηκε.
Στην επιστολή που έστειλε προς τους δικαστές, ο Diddy έγραψε σύμφωνα με την PageSix: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ζητήσω συγνώμη και να πω πόσο ειλικρινά λυπάμαι για όλο τον πόνο και τη βλάβη που προκάλεσα σε άλλους με τη συμπεριφορά μου». «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και λογοδοτώ για τα παλιά μου λάθη», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι έχει «κάνει πολλά λάθη» και «δεν τα αποφεύγει πλέον».
Ο 55χρονος Σον Κομπς παραδέχτηκε ότι το να λέει «συγγνώμη» δεν θα ήταν ποτέ αρκετό για να «ελαφρύνει τον πόνο του παρελθόντος», αναφερόμενος στη βιντεοσκοπημένη επίθεση του 2016 σε ξενοδοχείο, όπου χτύπησε και τράβηξε τη σύντροφό του, Κασάντρα «Κάσι» Βεντούρα, σε έναν διάδρομο. «Η σκηνή και οι εικόνες με την επίθεση στην Κάσι παίζουν ξανά και ξανά στο κεφάλι μου καθημερινά», ανέφερε. «Χάθηκα κυριολεκτικά. Έκανα τεράστιο λάθος βάζοντας τα χέρια μου στη γυναίκα που αγαπούσα. Λυπάμαι για αυτό και θα λυπάμαι πάντα».
Ο Σον Κομπς συνέχισε λέγοντας: «Νιώθω ειλικρινά λύπη για κάτι που δεν θα μπορούσα να συγχωρήσω σε κάποιον άλλο, αν έβαζε τα χέρια του σε μία από τις κόρες μου. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Είναι σαν βαθιά πληγή που αφήνει άσχημο σημάδι». Ο ράπερ παραδέχτηκε ότι είχε χαθεί σε «ναρκωτικά και υπερβολές», αναφέροντας πως οι δεκατρείς μήνες φυλάκισης τον έχουν «ταπεινώσει και σπάσει στην καρδιά του», «πνευματικά, σωματικά και ψυχικά». «Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή μου γεννήθηκε. Η φυλακή σε αλλάζει ή σε σκοτώνει, εγώ επέλεξα να ζήσω», τόνισε.
«Ζητώ έλεος σήμερα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τα παιδιά μου», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στα επτά του παιδιά, τρεις γιους και τέσσερις κόρες, εξήγησε ότι είναι «ο μοναδικός γονέας» για τέσσερα από αυτά, μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Κιμ Πόρτερ το 2018. «Απέτυχα ως πατέρας», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι φοβόταν «να περάσει άλλη στιγμή μακριά από τα παιδιά του» και ότι «δεν τον ενδιέφερε πλέον το χρήμα ή η φήμη». Ο Σον Κομπς σημείωσε επίσης ότι ζει καθημερινά «με τη συνεχή απειλή να μαχαιρωθεί ή να χάσει τη ζωή του».
Ο μουσικός υποστήριξε ότι έχει δεσμευτεί να παραμείνει «καθαρός από ναρκωτικά, μη βίαιος και ειρηνικός άνθρωπος» και ζήτησε από τον δικαστή «μια ακόμη ευκαιρία να ζήσει καλύτερα». Ο τραγουδιστής του «Last Night» αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 έτη και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, υποστηρίζει την αθωότητά του, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Στην επιστολή που έστειλε προς τους δικαστές, ο Diddy έγραψε σύμφωνα με την PageSix: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ζητήσω συγνώμη και να πω πόσο ειλικρινά λυπάμαι για όλο τον πόνο και τη βλάβη που προκάλεσα σε άλλους με τη συμπεριφορά μου». «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και λογοδοτώ για τα παλιά μου λάθη», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι έχει «κάνει πολλά λάθη» και «δεν τα αποφεύγει πλέον».
Sean ‘Diddy’ Combs Asks Judge for ‘Mercy’ Ahead of Sentencing: ‘I Was Dead Wrong’ https://t.co/34aqwZz7td— People (@people) October 3, 2025
Ο Σον Κομπς συνέχισε λέγοντας: «Νιώθω ειλικρινά λύπη για κάτι που δεν θα μπορούσα να συγχωρήσω σε κάποιον άλλο, αν έβαζε τα χέρια του σε μία από τις κόρες μου. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Είναι σαν βαθιά πληγή που αφήνει άσχημο σημάδι». Ο ράπερ παραδέχτηκε ότι είχε χαθεί σε «ναρκωτικά και υπερβολές», αναφέροντας πως οι δεκατρείς μήνες φυλάκισης τον έχουν «ταπεινώσει και σπάσει στην καρδιά του», «πνευματικά, σωματικά και ψυχικά». «Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή μου γεννήθηκε. Η φυλακή σε αλλάζει ή σε σκοτώνει, εγώ επέλεξα να ζήσω», τόνισε.
«Ζητώ έλεος σήμερα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τα παιδιά μου», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στα επτά του παιδιά, τρεις γιους και τέσσερις κόρες, εξήγησε ότι είναι «ο μοναδικός γονέας» για τέσσερα από αυτά, μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Κιμ Πόρτερ το 2018. «Απέτυχα ως πατέρας», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι φοβόταν «να περάσει άλλη στιγμή μακριά από τα παιδιά του» και ότι «δεν τον ενδιέφερε πλέον το χρήμα ή η φήμη». Ο Σον Κομπς σημείωσε επίσης ότι ζει καθημερινά «με τη συνεχή απειλή να μαχαιρωθεί ή να χάσει τη ζωή του».
Ο μουσικός υποστήριξε ότι έχει δεσμευτεί να παραμείνει «καθαρός από ναρκωτικά, μη βίαιος και ειρηνικός άνθρωπος» και ζήτησε από τον δικαστή «μια ακόμη ευκαιρία να ζήσει καλύτερα». Ο τραγουδιστής του «Last Night» αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 έτη και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, υποστηρίζει την αθωότητά του, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα