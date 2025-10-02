Oasis: Θα κυκλοφορήσει βιβλίο για την περιοδεία επανασύνδεσης του συγκροτήματος
Oasis: Θα κυκλοφορήσει βιβλίο για την περιοδεία επανασύνδεσης του συγκροτήματος
Το βιβλίο θα περιλαμβάνει φωτογραφίες του δημιουργού πορτρέτων διάσημων, Σάιμον Έμετ και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα
Βιβλίο για την περιοδεία επανασύνδεσης των Oasis με φωτογραφίες του δημιουργού πορτρέτων διάσημων, Σάιμον Έμετ θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα.
Σε συνεργασία με το θρυλικό συγκρότημα Oasis, τους Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ και τον φωτογράφο Σάιμον Έμετ η Opus Media δημιουργεί τον τόμο «Oasis Live ’25 Opus».
Το βιβλίο 400 σελίδων είναι αφιερωμένο στην πρόσφατη περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος, στο πλαίσιο της οποίας έδωσαν πρώτη φορά συναυλίες 16 χρόνια μετά τη διάλυσή τους το 2009. Το έργο παρέχει μια χωρίς προηγούμενο εικόνα της ζωντανής κληρονομιάς του συγκροτήματος με μοναδική πρόσβαση και συνεργασία και από τους δύο αδερφούς.
Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρά συλλεκτικής έκδοσης 100 αντιτύπων. Επιπλέον, θα διατεθούν απεριόριστες εκδόσεις «Midi» και «Retail», επιτρέποντας σε περισσότερους θαυμαστές παγκοσμίως να αποκτήσουν.
Όπως αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου: «Οι Oasis είχαν γίνει ένα πολιτιστικό φαινόμενο, επηρεάζοντας τις μουσικές τάσεις, τη μόδα, ακόμη και την ποπ κουλτούρα. Το (What’s the Story) Morning Glory? ήταν το σημαντικότερο βρετανικό άλμπουμ της δεκαετίας του '90 και οι πωλήσεις του ανήλθαν σε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έξι εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και πάνω από 22 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η μουσική του συγκροτήματος ήταν μεταδοτική και το 1996, στο απόγειο της φήμης τους, οι Oasis εμφανίστηκαν ως κεντρικά ονόματα στο Knebworth μπροστά σε 250.000 θαυμαστές. Η ιστορία των Oasis είχε ένα πραγματικό ροκ εν ρολ τέλος όταν το συγκρότημα διαλύθηκε το 2009, αφήνοντας μια λαμπρή μουσική κληρονομιά. Πολλοί θαυμαστές ονειρεύονταν τη συμφιλίωση των αδελφών, αλλά αυτό φαινόταν απίθανο».
Σε συνεργασία με το θρυλικό συγκρότημα Oasis, τους Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ και τον φωτογράφο Σάιμον Έμετ η Opus Media δημιουργεί τον τόμο «Oasis Live ’25 Opus».
Το βιβλίο 400 σελίδων είναι αφιερωμένο στην πρόσφατη περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος, στο πλαίσιο της οποίας έδωσαν πρώτη φορά συναυλίες 16 χρόνια μετά τη διάλυσή τους το 2009. Το έργο παρέχει μια χωρίς προηγούμενο εικόνα της ζωντανής κληρονομιάς του συγκροτήματος με μοναδική πρόσβαση και συνεργασία και από τους δύο αδερφούς.
Ο φωτογράφος Σάιμον Έμετ, ο οποίος φωτογράφισε τα πορτρέτα επανένωσης των Oasis ήταν μόνος που κατέγραψε όλες τις συναυλίες της περιοδείας και χαρακτήρισε την εμπειρία προνόμιο. «Πολύ περισσότερο από μια επανένωση συγκροτήματος, ήταν ένα πραγματικό πολιτιστικό κίνημα» επισήμανε.
‘@oasis LIVE ’25 OPUS’ book announced of band reunion shoot and live tour photos https://t.co/XdMoTtYbte— NME (@NME) September 30, 2025
Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρά συλλεκτικής έκδοσης 100 αντιτύπων. Επιπλέον, θα διατεθούν απεριόριστες εκδόσεις «Midi» και «Retail», επιτρέποντας σε περισσότερους θαυμαστές παγκοσμίως να αποκτήσουν.
Όπως αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου: «Οι Oasis είχαν γίνει ένα πολιτιστικό φαινόμενο, επηρεάζοντας τις μουσικές τάσεις, τη μόδα, ακόμη και την ποπ κουλτούρα. Το (What’s the Story) Morning Glory? ήταν το σημαντικότερο βρετανικό άλμπουμ της δεκαετίας του '90 και οι πωλήσεις του ανήλθαν σε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έξι εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και πάνω από 22 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η μουσική του συγκροτήματος ήταν μεταδοτική και το 1996, στο απόγειο της φήμης τους, οι Oasis εμφανίστηκαν ως κεντρικά ονόματα στο Knebworth μπροστά σε 250.000 θαυμαστές. Η ιστορία των Oasis είχε ένα πραγματικό ροκ εν ρολ τέλος όταν το συγκρότημα διαλύθηκε το 2009, αφήνοντας μια λαμπρή μουσική κληρονομιά. Πολλοί θαυμαστές ονειρεύονταν τη συμφιλίωση των αδελφών, αλλά αυτό φαινόταν απίθανο».
Ειδήσεις σήμερα:
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο
Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο
Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα