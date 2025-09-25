Νόελ Γκάλαχερ: Η κιθάρα του που συνδέεται με τη διάλυση των Oasis πωλείται σε δημοπρασία





Η κόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 της δεκαετίας του 1960 εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 500.000 αγγλικών λιρών. Η κιθάρα που ο Νόελ Γκάλαχερ υποστηρίζει ότι κατέστρεψε ο αδερφός του Λίαμ τη νύχτα που οι Oasis διαλύθηκαν μετά από έναν καβγά στα παρασκήνια του Φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι το 2009, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία.Η κόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 της δεκαετίας του 1960 εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 500.000 αγγλικών λιρών.

περιγραφή του Propstore:

Στη δημοπρασία του Propstore πωλούνται επίσης γυαλιά του Τζον Λένον και το λευκό καπέλο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βίντεο του Smooth Criminal.

Ο καβγάς στο Παρίσι, που έγινε ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ανέβουν στη σκηνή, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Νόελ Γκάλαχερ ανακοίνωσε τη διάλυση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος. «Με θλίψη και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχώρησα από τους Oasis απόψε. Οι άνθρωποι θα γράφουν και θα λένε ό,τι θέλουν, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Λίαμ ούτε μια μέρα παραπάνω» είχε δηλώσει.Όπως αναφέρεται στην«To μοντέλο Gibson ES-355 ήταν ένα από τα αγαπημένα του Νόελ Γκάλαχερ από το 1996 έως το 2011. Είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές κιθάρες που συνδέονται με τους Oasis, καθώς ήταν ο καταλύτης για έναν από τους πιο διάσημους χωρισμούς στην ιστορία της μουσικής και συμβολίζει την ταραχώδη σχέση ενός συγκροτήματος που διαμόρφωσε τη δεκαετία του 1990. Μεταξύ 1996 και 1997, o Γκάλαχερ αγόρασε δύο κιθάρες ES-355 και δήλωσε ότι ήθελε μια κόκκινη ημιακουστική κιθάρα αφού είδε τον Τζόνι Μαρ να παίζει με αντίστοιχη στους The Smiths. Ο Γκάλαχερ αγόρασε τη συγκεκριμένη ES-355 από ένα κατάστημα στην περιοχή La Pigalle του Παρισιού».Η επανένωση του συγκροτήματος αυτό το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα αποφέρει 400 εκατομμύρια αγγλικές λίρες στους αδερφούς Γκάλαχερ, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιοδεία, με δύο ακόμη συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ αυτόν τον μήνα.