Νόελ Γκάλαχερ: Η κιθάρα του που συνδέεται με τη διάλυση των Oasis πωλείται σε δημοπρασία
Νόελ Γκάλαχερ: Η κιθάρα του που συνδέεται με τη διάλυση των Oasis πωλείται σε δημοπρασία
Η κόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 της δεκαετίας του 1960 εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 500.000 αγγλικών λιρών
Η κιθάρα που ο Νόελ Γκάλαχερ υποστηρίζει ότι κατέστρεψε ο αδερφός του Λίαμ τη νύχτα που οι Oasis διαλύθηκαν μετά από έναν καβγά στα παρασκήνια του Φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι το 2009, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία.
Η κόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 της δεκαετίας του 1960 εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 500.000 αγγλικών λιρών. Ο καβγάς στο Παρίσι, που έγινε ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ανέβουν στη σκηνή, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Νόελ Γκάλαχερ ανακοίνωσε τη διάλυση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος. «Με θλίψη και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχώρησα από τους Oasis απόψε. Οι άνθρωποι θα γράφουν και θα λένε ό,τι θέλουν, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Λίαμ ούτε μια μέρα παραπάνω» είχε δηλώσει.
Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του Propstore: «To μοντέλο Gibson ES-355 ήταν ένα από τα αγαπημένα του Νόελ Γκάλαχερ από το 1996 έως το 2011. Είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές κιθάρες που συνδέονται με τους Oasis, καθώς ήταν ο καταλύτης για έναν από τους πιο διάσημους χωρισμούς στην ιστορία της μουσικής και συμβολίζει την ταραχώδη σχέση ενός συγκροτήματος που διαμόρφωσε τη δεκαετία του 1990. Μεταξύ 1996 και 1997, o Γκάλαχερ αγόρασε δύο κιθάρες ES-355 και δήλωσε ότι ήθελε μια κόκκινη ημιακουστική κιθάρα αφού είδε τον Τζόνι Μαρ να παίζει με αντίστοιχη στους The Smiths. Ο Γκάλαχερ αγόρασε τη συγκεκριμένη ES-355 από ένα κατάστημα στην περιοχή La Pigalle του Παρισιού».
Στη δημοπρασία του Propstore πωλούνται επίσης γυαλιά του Τζον Λένον και το λευκό καπέλο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βίντεο του Smooth Criminal.
Τα αδέρφια Γκάλαχερ συμφιλιώθηκαν και πραγματοποιούν παγκόσμια περιοδεία. Η επανένωση του συγκροτήματος αυτό το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα αποφέρει 400 εκατομμύρια αγγλικές λίρες στους αδερφούς Γκάλαχερ, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιοδεία, με δύο ακόμη συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ αυτόν τον μήνα.
Η κόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 της δεκαετίας του 1960 εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 500.000 αγγλικών λιρών. Ο καβγάς στο Παρίσι, που έγινε ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ανέβουν στη σκηνή, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Νόελ Γκάλαχερ ανακοίνωσε τη διάλυση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος. «Με θλίψη και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχώρησα από τους Oasis απόψε. Οι άνθρωποι θα γράφουν και θα λένε ό,τι θέλουν, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Λίαμ ούτε μια μέρα παραπάνω» είχε δηλώσει.
“He’s swinging this guitar around and nearly took my face off with it. It ended up on the floor and I put it out of its misery”: The “smashed up” Gibson ES-355 that broke up Oasis in 2009 is headed to auction https://t.co/LJXiRxjNN0— Guitarist Magazine (@Guitarist_Mag) September 25, 2025
Στη δημοπρασία του Propstore πωλούνται επίσης γυαλιά του Τζον Λένον και το λευκό καπέλο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βίντεο του Smooth Criminal.
Τα αδέρφια Γκάλαχερ συμφιλιώθηκαν και πραγματοποιούν παγκόσμια περιοδεία. Η επανένωση του συγκροτήματος αυτό το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα αποφέρει 400 εκατομμύρια αγγλικές λίρες στους αδερφούς Γκάλαχερ, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιοδεία, με δύο ακόμη συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ αυτόν τον μήνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα