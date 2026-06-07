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Δεν προχωρά το Lexus LF-ZC
Δεν προχωρά το Lexus LF-ZC
Αναθεώρηση στρατηγικής της Lexus σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση φαίνεται πως δηλώνει η απόφαση για ακύρωση υλοποίησης της ηλεκτρικής ναυαρχίδας που είχε συστήσει το πρωτότυπο LF-ZC
Η απόφαση της Toyota Motor Corporation να ακυρώσει εντελώς τη νέα ναυαρχίδα της Lexus σηματοδοτεί μία σημαντική αλλαγή πλεύσης για την premium μάρκα του ομίλου και συνολικά για τον όμιλο, καθώς το LF-ZC προοριζόταν να αποτελέσει το πρώτο μοντέλο μίας νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών.
Το πρωτότυπο είχε παρουσιαστεί το 2023, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Ιαπωνίας, προϊδεάζοντας για ένα εξαιρετικά αεροδυναμικό πεντάθυρο μοντέλο που θα βασιζόταν σε ειδικά εξελιγμένη πλατφόρμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Το LF-ZC, το όνομα του οποίου προερχόταν από τη φράση «Lexus Future Zero-emission Catalyst», είχε σχεδιαστεί ως ο καταλύτης για μία ολόκληρη οικογένεια νέων ηλεκτρικών μοντέλων. Παράλληλα, θα αποτελούσε και βιτρίνα νέων τεχνολογιών παραγωγής, όπως οι γιγαντιαίες χυτεύσεις τύπου gigacasting και τα αυτοματοποιημένα εργοστάσια που ετοίμαζε η Toyota για τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Ωστόσο, η αργή υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο ανάγκασε τους Ιάπωνες να επανεξετάσουν τις επενδύσεις τους. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Toyota, η ακύρωση του προγράμματος αποφασίστηκε έπειτα από συνολική αξιολόγηση των αναπτυξιακών έργων του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις της αγοράς αλλά και το αυξανόμενο κόστος σχεδιασμού και παραγωγής νέων μοντέλων.
Να σημειωθεί, πως η Lexus δεν εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση. Αντίθετα, φαίνεται πως μετατοπίζει το ενδιαφέρον της σε ηλεκτρικές εκδόσεις υφιστάμενων πλατφορμών, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και υβριδικά συστήματα κίνησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο TZ, το μεγάλο επταθέσιο SUV της μάρκας, το οποίο βασίζεται στην αρχιτεκτονική TNGA-K που χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετά μοντέλα του ομίλου. Η συγκεκριμένη στρατηγική προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και περιορίζει το επιχειρηματικό ρίσκο, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρμόζει την παραγωγή της ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.
Σύμφωνα με στελέχη της Toyota, η τεχνογνωσία και οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για το LF-ZC δεν θα χαθούν, αλλά θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικά προγράμματα επόμενης γενιάς ηλεκτρικών. Η ακύρωση του LF-ZC εντάσσεται σε μία ευρύτερη τάση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Κατασκευαστές όπως η Honda, η Mazda και η Subaru έχουν επίσης αναβάλει ή αναθεωρήσει τα πλάνα τους για νέα ηλεκτρικά μοντέλα, ακολουθώντας μία πιο συγκρατημένη προσέγγιση απέναντι στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.
Το πρωτότυπο είχε παρουσιαστεί το 2023, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Ιαπωνίας, προϊδεάζοντας για ένα εξαιρετικά αεροδυναμικό πεντάθυρο μοντέλο που θα βασιζόταν σε ειδικά εξελιγμένη πλατφόρμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Το LF-ZC, το όνομα του οποίου προερχόταν από τη φράση «Lexus Future Zero-emission Catalyst», είχε σχεδιαστεί ως ο καταλύτης για μία ολόκληρη οικογένεια νέων ηλεκτρικών μοντέλων. Παράλληλα, θα αποτελούσε και βιτρίνα νέων τεχνολογιών παραγωγής, όπως οι γιγαντιαίες χυτεύσεις τύπου gigacasting και τα αυτοματοποιημένα εργοστάσια που ετοίμαζε η Toyota για τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Ωστόσο, η αργή υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο ανάγκασε τους Ιάπωνες να επανεξετάσουν τις επενδύσεις τους. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Toyota, η ακύρωση του προγράμματος αποφασίστηκε έπειτα από συνολική αξιολόγηση των αναπτυξιακών έργων του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις της αγοράς αλλά και το αυξανόμενο κόστος σχεδιασμού και παραγωγής νέων μοντέλων.
Να σημειωθεί, πως η Lexus δεν εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση. Αντίθετα, φαίνεται πως μετατοπίζει το ενδιαφέρον της σε ηλεκτρικές εκδόσεις υφιστάμενων πλατφορμών, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και υβριδικά συστήματα κίνησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο TZ, το μεγάλο επταθέσιο SUV της μάρκας, το οποίο βασίζεται στην αρχιτεκτονική TNGA-K που χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετά μοντέλα του ομίλου. Η συγκεκριμένη στρατηγική προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και περιορίζει το επιχειρηματικό ρίσκο, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρμόζει την παραγωγή της ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.
Σύμφωνα με στελέχη της Toyota, η τεχνογνωσία και οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για το LF-ZC δεν θα χαθούν, αλλά θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικά προγράμματα επόμενης γενιάς ηλεκτρικών. Η ακύρωση του LF-ZC εντάσσεται σε μία ευρύτερη τάση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Κατασκευαστές όπως η Honda, η Mazda και η Subaru έχουν επίσης αναβάλει ή αναθεωρήσει τα πλάνα τους για νέα ηλεκτρικά μοντέλα, ακολουθώντας μία πιο συγκρατημένη προσέγγιση απέναντι στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.
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