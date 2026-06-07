Δεν προχωρά το Lexus LF-ZC

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Η απόφαση της Toyota Motor Corporationσηματοδοτεί μία σημαντική αλλαγή πλεύσης για την premium μάρκα του ομίλου και συνολικά για τον όμιλο, καθώς το LF-ZC προοριζόταν να αποτελέσει το πρώτο μοντέλο μίας νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών.Το πρωτότυπο είχε παρουσιαστεί το 2023, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Ιαπωνίας,που θα βασιζόταν σε ειδικά εξελιγμένη πλατφόρμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.Το LF-ZC, το όνομα του οποίου προερχόταν από τη φράση «Lexus Future Zero-emission Catalyst»,. Παράλληλα, θα αποτελούσε και βιτρίνα νέων τεχνολογιών παραγωγής, όπως οικαι τα αυτοματοποιημένα εργοστάσια που ετοίμαζε η Toyota για τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.Ωστόσο, η αργή υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Toyota, η ακύρωση του προγράμματος αποφασίστηκε έπειτα από συνολική αξιολόγηση των αναπτυξιακών έργων του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις της αγοράς αλλά και το αυξανόμενο κόστος σχεδιασμού και παραγωγής νέων μοντέλων.Να σημειωθεί, πωςΑντίθετα, φαίνεται πως μετατοπίζει το ενδιαφέρον της σε, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και υβριδικά συστήματα κίνησης.Χαρακτηριστικό, το μεγάλο επταθέσιο SUV της μάρκας, το οποίο βασίζεται στηνπου χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετά μοντέλα του ομίλου. Η συγκεκριμένη στρατηγική προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία καικαθώς επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρμόζει την παραγωγή της ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.Σύμφωνα με στελέχη της Toyota, η τεχνογνωσία και, αλλά θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικά προγράμματα επόμενης γενιάς ηλεκτρικών. Η ακύρωση του LF-ZC εντάσσεται σε μία. Κατασκευαστές όπως η Honda, η Mazda και η Subaru έχουν επίσης αναβάλει ή αναθεωρήσει τα πλάνα τους για νέα ηλεκτρικά μοντέλα, ακολουθώντας μία πιο συγκρατημένη προσέγγιση απέναντι στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.