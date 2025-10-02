ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει, έχουμε ένα παιδί, μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο;
GALA
Μιχάλης Κουινέλης Ήβη Αδάμου

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει, έχουμε ένα παιδί, μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο;

Πιστεύω ότι μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με πολύ έρωτα και το μυαλό στο κεφάλι, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει, έχουμε ένα παιδί, μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο;
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από τόσα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, η Ήβη Αδάμου δεν χρειάζεται έναν γάμο για να τη δέσει περισσότερο με τον σύντροφό της, Μιχάλη Κουινέλη. Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Πρωινό» και αναφέρθηκε στον δεσμό τους, αλλά και στο θέμα της ζήλιας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η τραγουδίστρια είπε αρχικά, πως «μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με έρωτα και λογική». «Πιστεύω ότι μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με πολύ έρωτα και το μυαλό στο κεφάλι. Κάπου πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι να είναι όλα ανεξέλεγκτα και κάνουμε ότι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Σεβασμός», τόνισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα περιστατικά ζήλιας, ενώ εξήγησε πως μετά από τόσα χρόνια σχέσης με τον Μιχάλη Κουινέλη δεν χρειάζεται έναν γάμο για να αποδείξουν τα συναισθήματά τους. «Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο στη σχέση. Κινητό δεν έχω ψάξει. Δεν έχει δώσει δικαίωμα. Νομίζω αν ψάξεις κινητό, ρίχνεις και λίγο τον εαυτό σου. Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει. Έχουμε ένα παιδί. Μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;», εξήγησε.

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για εκείνον το τελευταίο διάστημα. «Εγώ ξέρω ότι με αυτόν τον άνθρωπο συνεργάστηκα άψογα, και μόνο καλά έχω να πω. Είναι πολύ στενάχωρο να συμβαίνει αυτό και να βγαίνουν και προς τα έξω πράγματα», εξήγησε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα. «Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πάρα πολύ, γιατί πραγματικά την έχω στην καρδιά μου. Έτυχε να είναι και η πρώτη συνεργασία μου, αφού γέννησα. Εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Όλο αυτό που βίωσα μαζί της το έχω χαραγμένο στην καρδιά μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης