Αντώνης Γούναρης για Νότη Σφακιανάκη: Είχε πει ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του και καλά έκανε
Δεν περίμενε να φθαρεί για να αποχωρήσει, δήλωσε ο συνθέτης για τον τραγουδιστή

Γεωργία Κοτζιά
Στην αποχή του Νότη Σφακιανάκη από τα μουσικά δρώμενα αναφέρθηκε ο Αντώνης Γούναρης, δηλώνοντας πως ο τραγουδιστής είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του, με τον συνθέτη να σχολιάζει πως πήρε τη σωστή απόφαση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντώνη Γούναρη, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στο «Super Κατερίνα», ο Νότης Σφακιανάκης δεν έχει πια επικοινωνία με κανέναν.

Ο συνθέτης εξήγησε ότι ο τραγουδιστής είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από το τραγούδι στο απόγειο της καριέρας του και θεωρεί πως έκανε πολύ σωστά, γιατί δεν περίμενε να φθαρεί. Τόνισε επίσης ότι, γνωρίζοντάς τον, πιστεύει πως δεν θα επιστρέψει, αφού όπως είπε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που όταν λέει κάτι το τηρεί.

Δείτε το βίντεο


Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Γούναρης είπε για τον Νότη Σφακιανακη: «Κανένας δεν έχει επικοινωνία με τον Νότη Σφακιανάκη. Του έχω στείλει χαιρετισμούς, ξέρω ότι πρέπει να τους πήρε, μέσω κάποιου ανθρώπου που έχει και του κάνει όλες τις δουλειές. Ο Νότης είχε πει ότι θα αποχωρήσει στο απόγειο της καριέρας του και πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Δεν περίμενε να φθαρεί για να αποχωρήσει. Ξέροντας τον Νότη πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει. Όταν λέει κάτι ο Νότης, το εννοεί. Δεν είναι άνθρωπος που το παίρνει πίσω».

