Νότης Σφακιανάκης: Είναι μια χαρά στην υγεία του, λέει ο ανιψιός του
Τον έχω συναντήσει και είναι πολύ καλά, πρόσθεσε ο ανιψιός του τραγουδιστή
Νεότερα για τον Νότη Σφακιανάκη αποκάλυψε ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος αναφέροντας πως συναντάει τον τραγουδιστή και πως είναι καλά στην υγεία του.
Ο καλλιτέχνης έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας και τα νυχτερινά κέντρα. Κατά καιρούς μάλιστα κυκλοφορούν φήμες για ενδεχόμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη στις πίστες, με τον ανιψιό του να ξεκαθαρίζει, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης στο «Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου: «Τον έχω συναντήσει. Βρισκόμαστε. Είναι πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί κατά καιρούς βγαίνουν και δημοσιεύουν ανακρίβειες. Το παραμικρό δηλαδή παίρνει φωτιά. Ό,τι αφορά δηλαδή στο όνομα του θείου μου. Μια χαρά είναι και στην υγεία του και με την οικογένειά του».
Σχετικά με τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι ο ανιψιός του απάντησε σε ερώτηση «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για την καριέρα του Νότη Σφακιανάκη και την αγάπη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια από τους θαυμαστές του: «Ο θείος μου κατατάσσεται στους ανθρώπους, στους καλλιτέχνες που θα μιλάνε και τα παιδιά μας και τα δισέγγονά μας για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και σαν στάση ζωής. Είναι πολύ ιδιαίτερος, άφησε το στίγμα του στην Ελλάδα. Για μένα είναι ιστορικό πρόσωπο, της εποχής αυτής που ζούμε εμείς».
