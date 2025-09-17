Νότης Σφακιανάκης: Είναι μια χαρά στην υγεία του, λέει ο ανιψιός του

Νότη Σφακιανάκη

Κωνσταντίνος Σφακιανάκης στο «Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου:



Στη συνέχεια, πρόσθεσε για την καριέρα του Νότη Σφακιανάκη και την αγάπη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια από τους θαυμαστές του:

«

».