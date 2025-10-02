Λίντα Εβαντζελίστα: Η ανανεωμένη εμφάνισή της μετά την αποτυχημένη πλαστική που στιγμάτισε τη ζωή της
Λίντα Εβαντζελίστα εμφάνιση πλαστικές επεμβάσεις

Λίντα Εβαντζελίστα: Η ανανεωμένη εμφάνισή της μετά την αποτυχημένη πλαστική που στιγμάτισε τη ζωή της

Το μοντέλο φαίνεται ανανεωμένο μετά την αποκάλυψη πως δυσκολεύεται ακόμα να κοιταχτεί στον καθρέφτη έπειτα από την αποτυχημένη πλαστική επέμβαση που είχε κάνει το 2016

Λίντα Εβαντζελίστα: Η ανανεωμένη εμφάνισή της μετά την αποτυχημένη πλαστική που στιγμάτισε τη ζωή της
Ελένη Μήτση
Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού βρέθηκε η Λίντα Εβανγκελίστα μετά τις δηλώσεις της,  για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει έπειτα από την αποτυχημένη πλαστική επέμβαση και τις θεραπείες που συνεχίζει για να αποδεχτεί την εικόνα της.

Το 60χρονο σούπερ μόντελ εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στο Παρίσι, θυμίζοντας ξανά την εποχή που μεσουρανούσε στις πασαρέλες. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη.

Η Εβανγκελίστα  επέλεξε ένα γούνινο γιλέκο, μαύρη δερμάτινη φούστα, τσάντα χειρός και  μπότες, τραβώντας τα βλέμματα, με την ίδια να δείχνει γεμάτη αυτοπεποίθηση.

«Ακόμα δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»

Η Εβανγκελίστα έχει μιλήσει δημόσια για τις συνέπειες που είχε στη ζωή της μια επέμβαση που έκανε το 2016, γνωστή ως κρυολιπόλυση (CoolSculpting). Αντί να μειώσει τα λιποκύτταρα, η θεραπεία προκάλεσε σπάνια παρενέργεια που τα έκανε να διογκωθούν, αφήνοντάς την, όπως είπε, «μόνιμα παραμορφωμένη».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Harper’s Bazaar, η ίδια αποκάλυψε: «Πρέπει να κάνω θεραπεία για να μπορέσω να δω στον καθρέφτη αυτό που βλέπω και ακόμα δεν κοιτάζομαι. Δεν ήθελα να δω τον εαυτό μου, γιατί δεν με αγαπούσα ούτε μου άρεσα».

Λίντα Εβαντζελίστα: Η ανανεωμένη εμφάνισή της μετά την αποτυχημένη πλαστική που στιγμάτισε τη ζωή της
H Λίντα Εβαντζελίστα μετά την αποτυχημένη πλαστική επέμβαση (φωτό: SPLASHNEWS / IDEAL IMAGES)
Κλείσιμο

Με δάκρυα στα μάτια πρόσθεσε: «Πιστεύω πραγματικά ότι η ομορφιά είναι κάτι που το κερδίζεις. Σκέφτομαι τα πρόσωπα των γιαγιάδων μου και τι τους έκανε ο πόλεμος, το βάρος που κουβαλούσαν… Φορούσαν τις δυσκολίες τους και ήταν τόσο όμορφες. Δεν είχε καμία σχέση με την τελειότητα ή τη νεότητα».

Η ίδια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας το 2021, εξηγώντας ότι τα εξογκώματα  που εμφανίστηκαν στο σώμα της μετά την επέμβαση την έκαναν να φοβάται για την ψυχική της υγεία. «Αντί να μειώσει, αύξησε τα λιποκύτταρα και με άφησε μόνιμα παραμορφωμένη, μετά από δύο επώδυνες και ανεπιτυχείς διορθωτικές επεμβάσεις», είχε αναφέρει τότε, σημειώνοντας ότι τα μέσα την περιέγραφαν ως «αγνώριστη».


Η διάγνωση με καρκίνο του μαστού και η νέα στάση απέναντι στη ζωή

Πέρα από τις συνέπειες της κρυολιπόλυσης, η Εβανγκελίστα αποκάλυψε ότι το 2018 υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού. «Η διπλή μαστεκτομή μου, είμαι εντάξει με αυτήν. Έβαλα πολύ μικρά εμφυτεύματα. Ό,τι αφαίρεσαν, το αντικατέστησα σε cc. Έχω κάνει όλες αυτές τις επεμβάσεις στους πνεύμονες, και τις ουλές από τις παροχετεύσεις και την καισαρική. Ήταν πολλές επεμβάσεις. Είμαι καλά. Νίκησα. Είμαι εδώ. Νίκησα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ότι πλέον δεν ανησυχεί για τη διαδικασία της γήρανσης. «Δεν με νοιάζει πώς θα γεράσω. Θέλω απλώς να γεράσω. Δεν χρειάζεται να είναι "όμορφα". Αυτό που δεν θέλω πραγματικά είναι να πεθάνω. Έχω ακόμα τόσα πολλά να κάνω. Τώρα αρχίζω να νιώθω άνετα με τον εαυτό μου και με όλα, και θέλω να το απολαύσω», δήλωσε.

Ελένη Μήτση

