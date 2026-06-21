Μάρω Κοντού: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της με αφορμή τα 92α γενέθλιά της
Μάρω Κοντού: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της με αφορμή τα 92α γενέθλιά της
Το Studio Κλεισθένης μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της ηθοποιού από το παρελθόν για να της ευχηθεί
Ενενήντα δύο ετών γίνεται σήμερα η Μάρω Κοντού και το Studio Κλεισθένης της ευχήθηκε με τα γενέθλιά της, δημοσιεύοντας στο Instagram μία φωτογραφία της.
Πρόκειται για ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο που εικονίζει την ηθοποιό να φορά ένα πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά, ασορτί με το ρούχο της. Πίσω από το αυτί της έχει ένα κίτρινο λουλούδι, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται ανάμεσα στα χείλη της. «Χρόνια πολλά με υγεία στην υπέροχη Μάρω Κοντού η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το Studio Κλεισθένης και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τη φωτογραφία
Πρόκειται για ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο που εικονίζει την ηθοποιό να φορά ένα πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά, ασορτί με το ρούχο της. Πίσω από το αυτί της έχει ένα κίτρινο λουλούδι, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται ανάμεσα στα χείλη της. «Χρόνια πολλά με υγεία στην υπέροχη Μάρω Κοντού η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το Studio Κλεισθένης και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τη φωτογραφία
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