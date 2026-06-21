Μάρω Κοντού: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της με αφορμή τα 92α γενέθλιά της
GALA
Μάρω Κοντού studio Κλεισθένης

Μάρω Κοντού: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της με αφορμή τα 92α γενέθλιά της

Το Studio Κλεισθένης μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της ηθοποιού από το παρελθόν για να της ευχηθεί

Μάρω Κοντού: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της με αφορμή τα 92α γενέθλιά της
Ενενήντα δύο ετών γίνεται σήμερα η Μάρω Κοντού και το Studio Κλεισθένης της ευχήθηκε με τα γενέθλιά της, δημοσιεύοντας στο Instagram μία φωτογραφία της.

Πρόκειται για ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο που εικονίζει την ηθοποιό να φορά ένα πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά, ασορτί με το ρούχο της. Πίσω από το αυτί της έχει ένα κίτρινο λουλούδι, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται ανάμεσα στα χείλη της. «Χρόνια πολλά με υγεία στην υπέροχη Μάρω Κοντού η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το Studio Κλεισθένης και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τη φωτογραφία

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης