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Όλη η περιουσία του Λίαμ Πέιν, ύψους 24 εκατ. ευρώ, περνάει στον οκτάχρονο γιο του
Όλη η περιουσία του Λίαμ Πέιν, ύψους 24 εκατ. ευρώ, περνάει στον οκτάχρονο γιο του
Σύμφωνα με το βρετανικό κληρονομικό δίκαιο, καθώς ο Πέιν δεν ήταν παντρεμένος ούτε είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της περιουσίας του είναι ο γιος του, Μπέαρ Γκρέι Πέιν
Ο οκτάχρονος γιος του Λίαμ Πέιν, Μπέαρ Γκρέι Πέιν, πρόκειται να κληρονομήσει το σύνολο της περιουσίας του εκλιπόντος τραγουδιστή, η οποία αποτιμάται σε κάτι παραπάνω από 24 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με νέα έγγραφα διαχείρισης κληρονομιάς που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα έγγραφα αφορούν την περιουσία που άφησε πίσω του το πρώην μέλος των One Direction μετά τον θάνατό του, τον Οκτώβριο του 2024, όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Ο τραγουδιστής ήταν 31 ετών και δεν είχε συντάξει διαθήκη.
Σύμφωνα με το βρετανικό κληρονομικό δίκαιο, καθώς ο Πέιν δεν ήταν παντρεμένος ούτε είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της περιουσίας του είναι ο γιος του, τον οποίο απέκτησε με την τραγουδίστρια Σέριλ Τουίντι.
Τα νέα δικαστικά έγγραφα επιτρέπουν πλέον τη χρήση μέρους της περιουσίας προς όφελος του παιδιού πριν από την ενηλικίωσή του. Αυτό σημαίνει ότι χρηματικά ποσά μπορούν να διατεθούν για τις ανάγκες και την ανατροφή του Μπέαρ, ενώ το υπόλοιπο της περιουσίας θα παραμείνει σε καταπίστευμα έως ότου συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Η Σέριλ Τουίντι και ο δικηγόρος της μουσικής βιομηχανίας Ρίτσαρντ Μπρέι είχαν οριστεί διαχειριστές της περιουσίας τον Μάιο του 2025. Αρχικά είχαν δικαίωμα μόνο να συγκεντρώσουν και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του τραγουδιστή. Με τη νέα απόφαση, αποκτούν τη δυνατότητα να διαχειριστούν την περιουσία προς όφελος του ανήλικου κληρονόμου.
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία δείχνουν ότι η περιουσία του Πέιν αποτιμάται πλέον σε 26,47 εκατομμύρια λίρες πριν από την αφαίρεση υποχρεώσεων και φόρων και σε καθαρή αξία 21,89 εκατομμυρίων λιρών. Το ποσό είναι χαμηλότερο κατά περίπου 2,3 εκατομμύρια λίρες σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση που είχε γίνει το 2025.
Η μείωση αυτή ενδέχεται να οφείλεται είτε σε μεταβολή της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων είτε σε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν μετά τον θάνατό του. Πηγές κοντά στην τελευταία σύντροφό του, Κέιτ Κάσιντι, είχαν αναφέρει ότι δεν σκόπευε να διεκδικήσει μέρος της περιουσίας, παρά το γεγονός ότι συζούσε μαζί του στη Φλόριντα πριν από τον θάνατό του.
Στα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του τραγουδιστή περιλαμβάνεται η πολυτελής κατοικία πέντε υπνοδωματίων στο Τσάλφοντ Σεντ Τζάιλς του Μπάκιγχαμσαϊρ, την οποία είχε αγοράσει το 2021 έναντι 3,25 εκατομμυρίων λιρών προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον γιο του μετά τον χωρισμό του από τη Σέριλ. Το ακίνητο διαθέτει, μεταξύ άλλων, πισίνα θαλασσινού νερού, γυμναστήριο, σπα και γήπεδα τένις.
Ο θάνατος του Πέιν συγκλόνισε τη διεθνή μουσική βιομηχανία. Οι αρχές της Αργεντινής επιβεβαίωσαν ότι η αιτία θανάτου ήταν «πολυτραυματισμός», όρος που χρησιμοποιείται για πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο τραγουδιστής είχε υποτροπιάσει στη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών πριν από το δυστύχημα, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης το 2023.
Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζονται, ενώ δύο άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για προμήθεια κοκαΐνης στον τραγουδιστή.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα έγγραφα αφορούν την περιουσία που άφησε πίσω του το πρώην μέλος των One Direction μετά τον θάνατό του, τον Οκτώβριο του 2024, όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Ο τραγουδιστής ήταν 31 ετών και δεν είχε συντάξει διαθήκη.
Σύμφωνα με το βρετανικό κληρονομικό δίκαιο, καθώς ο Πέιν δεν ήταν παντρεμένος ούτε είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της περιουσίας του είναι ο γιος του, τον οποίο απέκτησε με την τραγουδίστρια Σέριλ Τουίντι.
Τα νέα δικαστικά έγγραφα επιτρέπουν πλέον τη χρήση μέρους της περιουσίας προς όφελος του παιδιού πριν από την ενηλικίωσή του. Αυτό σημαίνει ότι χρηματικά ποσά μπορούν να διατεθούν για τις ανάγκες και την ανατροφή του Μπέαρ, ενώ το υπόλοιπο της περιουσίας θα παραμείνει σε καταπίστευμα έως ότου συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Η Σέριλ Τουίντι και ο δικηγόρος της μουσικής βιομηχανίας Ρίτσαρντ Μπρέι είχαν οριστεί διαχειριστές της περιουσίας τον Μάιο του 2025. Αρχικά είχαν δικαίωμα μόνο να συγκεντρώσουν και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του τραγουδιστή. Με τη νέα απόφαση, αποκτούν τη δυνατότητα να διαχειριστούν την περιουσία προς όφελος του ανήλικου κληρονόμου.
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία δείχνουν ότι η περιουσία του Πέιν αποτιμάται πλέον σε 26,47 εκατομμύρια λίρες πριν από την αφαίρεση υποχρεώσεων και φόρων και σε καθαρή αξία 21,89 εκατομμυρίων λιρών. Το ποσό είναι χαμηλότερο κατά περίπου 2,3 εκατομμύρια λίρες σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση που είχε γίνει το 2025.
Η μείωση αυτή ενδέχεται να οφείλεται είτε σε μεταβολή της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων είτε σε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν μετά τον θάνατό του. Πηγές κοντά στην τελευταία σύντροφό του, Κέιτ Κάσιντι, είχαν αναφέρει ότι δεν σκόπευε να διεκδικήσει μέρος της περιουσίας, παρά το γεγονός ότι συζούσε μαζί του στη Φλόριντα πριν από τον θάνατό του.
Στα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του τραγουδιστή περιλαμβάνεται η πολυτελής κατοικία πέντε υπνοδωματίων στο Τσάλφοντ Σεντ Τζάιλς του Μπάκιγχαμσαϊρ, την οποία είχε αγοράσει το 2021 έναντι 3,25 εκατομμυρίων λιρών προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον γιο του μετά τον χωρισμό του από τη Σέριλ. Το ακίνητο διαθέτει, μεταξύ άλλων, πισίνα θαλασσινού νερού, γυμναστήριο, σπα και γήπεδα τένις.
Ο θάνατος του Πέιν συγκλόνισε τη διεθνή μουσική βιομηχανία. Οι αρχές της Αργεντινής επιβεβαίωσαν ότι η αιτία θανάτου ήταν «πολυτραυματισμός», όρος που χρησιμοποιείται για πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο τραγουδιστής είχε υποτροπιάσει στη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών πριν από το δυστύχημα, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης το 2023.
Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζονται, ενώ δύο άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για προμήθεια κοκαΐνης στον τραγουδιστή.
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