Καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Κυνηγάει η Τροχαία όσους μπαίνουν παράνομα στη ΛΕΑ, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Κίνηση τώρα Αθηνών - Κορίνθου

Καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Κυνηγάει η Τροχαία όσους μπαίνουν παράνομα στη ΛΕΑ, βίντεο

Η χρήση της ΛΕΑ παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς στερεί πολύτιμο χρόνο από ασθενοφόρα ή οχήματα έκτακτης ανάγκης

Καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Κυνηγάει η Τροχαία όσους μπαίνουν παράνομα στη ΛΕΑ, βίντεο
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 23 ΣΧΟΛΙΑ
Ο εφιάλτης της επιστροφής για χιλιάδες εκδρομείς του Σαββατοκύριακου επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν σε πολλά σημεία και την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζεται.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, ωστόσο όσο περνούσαν οι ώρες η κατάσταση επιδεινώθηκε, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στο ρεύμα προς Αθήνα μέχρι αργά το βράδυ. Το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες αλλά και οι μονοήμερες αποδράσεις για μπάνιο φαίνεται πως δημιούργησαν ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» στην έξοδο και κυρίως στην επιστροφή. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η κίνηση στο ύψος της Κινέτας αλλά και των Μεγάρων είχε ομαλοποιηθεί, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνταν κυρίως στα διόδια Ελευσίνας.

Καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Κυνηγάει η Τροχαία όσους μπαίνουν παράνομα στη ΛΕΑ, βίντεο


Νωρίτερα η εικόνα στον αυτοκινητόδρομο θύμιζε έντονα τα μεγάλα κύματα εξόδου του Αυγούστου, με οικογένειες, παρέες και ημερήσιους εκδρομείς να προσπαθούν να επιστρέψουν ταυτόχρονα στην πρωτεύουσα.



Μέσα στο κυκλοφοριακό χάος, η Τροχαία ενίσχυσε την παρουσία της με περιπολικά αλλά και συμβατικά οχήματα, επιχειρώντας να εντοπίσει και να σταματήσει οδηγούς που χρησιμοποιούσαν παράνομα τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την αναμονή.

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Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί κινούνταν ακόμα και με συμβατικά αυτοκίνητα, αλλά και με φάρους, καταγράφοντας παραβάσεις και προχωρώντας σε επιτόπιες βεβαιώσεις προστίμων. Η χρήση της ΛΕΑ παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς μπορεί να στερήσει πολύτιμο χρόνο από ασθενοφόρα ή οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας κατά την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Κυνηγάει η Τροχαία όσους μπαίνουν παράνομα στη ΛΕΑ, βίντεο
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 23 ΣΧΟΛΙΑ

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