Φίνος Φιλμ: Το βίντεο με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο για τη Γιορτή του Πατέρα
Φίνος Φιλμ: Το βίντεο με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο για τη Γιορτή του Πατέρα
Ο καλύτερος πατέρας του ελληνικού κινηματογράφου, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής για τον αείμνηστο ηθοποιό
Γιορτή του πατέρα σήμερα και η Φίνος Φιλμ έκανε μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, τον « καλύτερο πατέρα του ελληνικού κινηματογράφου». Σε αυτό περιλαμβάνονται σκηνές με τον αείμνηστο ηθοποιό και τις κινηματογραφικές του κόρες, την Τζένη Καρέζη και τη Λιλή Παπαγιάννη. «Αφιερωμένο μέρα που είναι με τον καλύτερο πατέρα του ελληνικού κινηματογράφου! Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα του βίντεο.
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, τον « καλύτερο πατέρα του ελληνικού κινηματογράφου». Σε αυτό περιλαμβάνονται σκηνές με τον αείμνηστο ηθοποιό και τις κινηματογραφικές του κόρες, την Τζένη Καρέζη και τη Λιλή Παπαγιάννη. «Αφιερωμένο μέρα που είναι με τον καλύτερο πατέρα του ελληνικού κινηματογράφου! Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα του βίντεο.
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
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