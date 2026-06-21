Φανή Χαλκιά: Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα έκανα παιδιά, είχα συμφιλιωθεί με αυτό και δεν με ενοχλούσε
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Φανή Χαλκιά Παιδιά

Φανή Χαλκιά: Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα έκανα παιδιά, είχα συμφιλιωθεί με αυτό και δεν με ενοχλούσε

Έλεγα πάντα, είτε κάνω είτε δεν κάνω παιδιά, θα περνάω πάρα πολύ ωραία, σημείωσε η χρυσή Ολυμπιονίκης

Φανή Χαλκιά: Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα έκανα παιδιά, είχα συμφιλιωθεί με αυτό και δεν με ενοχλούσε
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Βέβαιη ότι δεν θα έκανε παιδιά ήταν για χρόνια η Φανή Χαλκιά, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της. Η χρυσή Ολυμπιονίκης διευκρίνισε μάλιστα ότι όχι μόνο δεν την ενοχλούσε κάτι τέτοιο, αλλά ότι είχε συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι δεν θα βίωνε τη μητρότητα. Παρόλα αυτά, η βεβαιότητά της ανατράπηκε, αφού έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύντροφό της, Λούη Καραμάνο.

«Δεν έκανα παιδιά σε μικρή ηλικία, αλλά στα 39 μου. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά, δηλαδή τόσο σίγουρη που δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλήθεια το λέω. Είχα συμφιλιωθεί με αυτό και δεν με ενοχλούσε», εξομολογήθηκε αρχικά η Φανή Χαλκιά σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως είχε αποφασίσει πως είτε γινόταν μητέρα είτε όχι, εκείνη θα απολάμβανε τη ζωή της. Και αυτό γιατί θεωρεί πως ο άνθρωπος μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες που του φέρνει η πραγματικότητα. «Καμιά φορά Νόμιζα ότι την ζωή την προσαρμόζουμε στη συνθήκη που ζούμε. Δηλαδή έλεγα πάντα, είτε κάνω είτε δεν κάνω παιδιά, θα περνάω πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία θα ζω και όλα θα είναι φανταστικά. Όντως. Νομίζω ότι η σχέση με τον εαυτό μας έχει να κάνει πολύ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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