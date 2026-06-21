Γιάννης Σαββιδάκης: Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια, όχι με τα social media ή τα ψεύτικα views
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Γιάννης Σαββιδάκης Σταρ

Γιάννης Σαββιδάκης: Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια, όχι με τα social media ή τα ψεύτικα views

Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο τραγουδιστής

Γιάννης Σαββιδάκης: Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια, όχι με τα social media ή τα ψεύτικα views
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Έναν διαχωρισμό ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν σχετικά με την έννοια της αναγνωρισιμότητας έκανε ο Γιάννης Σαββιδάκης. Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε αν τώρα πια υπάρχουν σταρ.

Δίνοντας τη δική του απάντηση ανέφερε ότι αυτός ο «τίτλος» ανήκει στους καλλιτέχνες που αναδεικνύονται μέσα από τα περιοδικά και την πορεία τους. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε κάποτε, πολλοί σήμερα γίνονται διάσημοι μέσα από τα social media, κάτι με το οποίο διαφωνεί.  

«Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια. Δεν είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν μέσω των social media, μέσα από τις πλατφόρμες ή με τα ψεύτικα views», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σαββιδάκης στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το Σάββατο 2ο Ιουνίου.

Δείτε το βίντεο 


Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να τοποθετηθεί για το αν πρέπει να αποχωρεί από την ενεργό δράση ένας καλλιτέχνης, όταν πλέον έχει μεγαλώσει. Η δική του άποψη είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας και ότι καθένας γνωρίζει μέχρι πότε θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να παριστάνει ότι διατηρεί την εικόνα που είχε στα νεανικά του χρόνια, αφού κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Θα έπρεπε ο καθένας μας να ξέρει πότε θα κατέβει από αυτό το άρμα. Τώρα, αν εσύ είσαι 85 χρονών και ήσουν κάποτε νόστιμος ή νόστιμη και βγαίνεις με φανελάκια και προσπάθειες για να δείξεις ότι ο χρόνος δεν έχει περάσει, απλά ζεις σε ένα ψέμα», υποστήριξε ο τραγουδιστής.
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