Γιάννης Σαββιδάκης: Είμαι υπέρ των σταρ που έγιναν με τα περιοδικά και τα τραγούδια, όχι με τα social media ή τα ψεύτικα views

Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να τοποθετηθεί για το αν πρέπει να αποχωρεί από την ενεργό δράση ένας καλλιτέχνης, όταν πλέον έχει μεγαλώσει. Η δική του άποψη είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας και ότι καθένας γνωρίζει μέχρι πότε θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να παριστάνει ότι διατηρεί την εικόνα που είχε στα νεανικά του χρόνια, αφού κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

, υποστήριξε ο τραγουδιστής.