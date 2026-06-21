Η άγνωστη ιστορία του Κάλουμ Τέρνερ: Ο οικοδόμος πατέρας που τον εγκατέλειψε και η επανασύνδεση... υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα

Άτομα από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι διατηρεί πλέον τακτική επαφή με τον Κάλουμ και ότι είναι ιδιαίτερα περήφανος για την πορεία του. Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο φέρεται να φιλοξένησε και τα τρία παιδιά του σε χριστουγεννιάτικο γεύμα, μαζί με τη Ντούα Λίπα.Τα ετεροθαλή αδέλφια του Κάλουμ παρευρέθηκαν επίσης στον γάμο του ζευγαριού στη Σικελία, ενώ η Κλέμι συμμετείχε και στο bachelorette πάρτι της τραγουδίστριας στην Ίμπιζα.Η μητέρα του ηθοποιού ακολούθησε αργότερα μια απρόσμενα παρόμοια επαγγελματική πορεία με εκείνη του πρώην συντρόφου της. Άφησε πίσω της τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και έγινε επίσης ψυχοθεραπεύτρια, ιδρύοντας τη δική της εταιρεία συμβουλευτικής.Όσο για τον Κάλουμ Τέρνερ, η καριέρα του απογειώθηκε μετά τη συμμετοχή του στη σειρά War and Peace και συνεχίστηκε με παραγωγές όπως η σειρά ταινιών Fantastic Beasts, η ταινία Emma και η σειρά Masters of the Air.Σήμερα θεωρείται από τα φαβορί για να ενσαρκώσει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, έχοντας την πλήρη στήριξη μιας οικογένειας που αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη και πιο σύνθετη απ’ ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα οι θαυμαστές του.