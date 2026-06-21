Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Η άγνωστη ιστορία του Κάλουμ Τέρνερ: Ο οικοδόμος πατέρας που τον εγκατέλειψε και η επανασύνδεση... υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα
Η άγνωστη ιστορία του Κάλουμ Τέρνερ: Ο οικοδόμος πατέρας που τον εγκατέλειψε και η επανασύνδεση... υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα
Σήμερα, ο πατέρας του φαίνεται να διατηρεί τακτική επαφή με τον ηθοποιό και μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο φιλοξένησε και τα τρία παιδιά του σε χριστουγεννιάτικο γεύμα, μαζί με την Ντούα Λίπα
Ο ηθοποιός Καλούμ Τέρνερ, που πολλοί θεωρούν φαβορί για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ και πρόσφατα παντρεύτηκε τη Ντούα Λίπα, έχει μιλήσει πολλές φορές με θαυμασμό για τη μητέρα του, Ρόζμαρι Τέρνερ, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της σε εργατική συνοικία του Λονδίνου.
Ωστόσο, ελάχιστα ήταν γνωστά για τον πατέρα του, ο οποίος εγκατέλειψε την οικογένεια, όταν ο Κάλουμ ήταν μόλις νήπιο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο πατέρας του ηθοποιού είναι ο Λόρενς «Λάρι» Κόουλς, σοβατζής από το Χάμερσμιθ του Λονδίνου, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη Ρόζμαρι Τέρνερ στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Ο Κάλουμ γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1990 στο Λονδίνο. Οι γονείς του δεν παντρεύτηκαν ποτέ και, σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησής του, ζούσαν ήδη σε διαφορετικές διευθύνσεις. Λίγο αργότερα η σχέση τους έληξε και η Ρόζμαρι ανέλαβε μόνη της την ανατροφή του γιου τους σε διαμέρισμα κοινωνικής κατοικίας στην περιοχή Τσέλσι.
Τα οικονομικά της οικογένειας ήταν περιορισμένα. Ο μικρός Κάλουμ δεν μπορούσε να αγοράσει εισιτήρια για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, την Τσέλσι, στο γήπεδο του Στάμφορντ Μπριτζ. Αντί γι’ αυτό, άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού και άκουγε τις ιαχές των φιλάθλων από μακριά.
Η μητέρα του εργαζόταν ως διοργανώτρια εκδηλώσεων και σε νυχτερινά κέντρα της έντονης λονδρέζικης νυχτερινής ζωής της εποχής, μεταξύ των οποίων και το θρυλικό Ministry of Sound.
Την ίδια περίοδο, ο πατέρας του μετακόμισε στην Αυστραλία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Παρότι προερχόταν από τον χώρο των οικοδομών, κατάφερε να εκπαιδευτεί και να εργαστεί ως ψυχοθεραπευτής στο Σίδνεϊ. Εκεί γνώρισε την επιχειρηματία Πετρίνα Άνγκους και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Λούις και την Κλέμι, ετεροθαλή αδέλφια του Κάλουμ.
Παρόλο που ο ηθοποιός έχει περιγράψει τη σχέση του με τον πατέρα του ως «χαλαρή» κατά την παιδική του ηλικία, τα τρία αδέλφια διατηρούσαν επαφές και συναντιούνταν συχνά κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο Λονδίνο.
Ο Λούις μοιράζεται με τον μεγαλύτερο αδελφό του την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την Τσέλσι, ενώ η Κλέμι ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική και σπούδασε στη φημισμένη Royal Central School of Speech and Drama.
Η σχέση πατέρα και γιου φαίνεται πως βελτιώθηκε σημαντικά όταν ο Λάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Αυστραλία. Σήμερα ζει στο Χέιστινγκς του Σάσεξ και εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής.
Ωστόσο, ελάχιστα ήταν γνωστά για τον πατέρα του, ο οποίος εγκατέλειψε την οικογένεια, όταν ο Κάλουμ ήταν μόλις νήπιο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο πατέρας του ηθοποιού είναι ο Λόρενς «Λάρι» Κόουλς, σοβατζής από το Χάμερσμιθ του Λονδίνου, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη Ρόζμαρι Τέρνερ στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Revealed: The 'secret' plasterer dad who walked out on Callum Turner as a toddler - and had a second family in Australia, leaving the 'future James Bond' to be raised by his single mum on a tough London council estate https://t.co/zzG8oPCbr6— Daily Mail (@DailyMail) June 21, 2026
Ο Κάλουμ γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1990 στο Λονδίνο. Οι γονείς του δεν παντρεύτηκαν ποτέ και, σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησής του, ζούσαν ήδη σε διαφορετικές διευθύνσεις. Λίγο αργότερα η σχέση τους έληξε και η Ρόζμαρι ανέλαβε μόνη της την ανατροφή του γιου τους σε διαμέρισμα κοινωνικής κατοικίας στην περιοχή Τσέλσι.
Τα οικονομικά της οικογένειας ήταν περιορισμένα. Ο μικρός Κάλουμ δεν μπορούσε να αγοράσει εισιτήρια για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, την Τσέλσι, στο γήπεδο του Στάμφορντ Μπριτζ. Αντί γι’ αυτό, άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού και άκουγε τις ιαχές των φιλάθλων από μακριά.
Η μητέρα του εργαζόταν ως διοργανώτρια εκδηλώσεων και σε νυχτερινά κέντρα της έντονης λονδρέζικης νυχτερινής ζωής της εποχής, μεταξύ των οποίων και το θρυλικό Ministry of Sound.
Την ίδια περίοδο, ο πατέρας του μετακόμισε στην Αυστραλία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Παρότι προερχόταν από τον χώρο των οικοδομών, κατάφερε να εκπαιδευτεί και να εργαστεί ως ψυχοθεραπευτής στο Σίδνεϊ. Εκεί γνώρισε την επιχειρηματία Πετρίνα Άνγκους και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Λούις και την Κλέμι, ετεροθαλή αδέλφια του Κάλουμ.
Παρόλο που ο ηθοποιός έχει περιγράψει τη σχέση του με τον πατέρα του ως «χαλαρή» κατά την παιδική του ηλικία, τα τρία αδέλφια διατηρούσαν επαφές και συναντιούνταν συχνά κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο Λονδίνο.
Ο Λούις μοιράζεται με τον μεγαλύτερο αδελφό του την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την Τσέλσι, ενώ η Κλέμι ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική και σπούδασε στη φημισμένη Royal Central School of Speech and Drama.
Η σχέση πατέρα και γιου φαίνεται πως βελτιώθηκε σημαντικά όταν ο Λάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Αυστραλία. Σήμερα ζει στο Χέιστινγκς του Σάσεξ και εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής.
Άτομα από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι διατηρεί πλέον τακτική επαφή με τον Κάλουμ και ότι είναι ιδιαίτερα περήφανος για την πορεία του. Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο φέρεται να φιλοξένησε και τα τρία παιδιά του σε χριστουγεννιάτικο γεύμα, μαζί με τη Ντούα Λίπα.
Τα ετεροθαλή αδέλφια του Κάλουμ παρευρέθηκαν επίσης στον γάμο του ζευγαριού στη Σικελία, ενώ η Κλέμι συμμετείχε και στο bachelorette πάρτι της τραγουδίστριας στην Ίμπιζα.
Η μητέρα του ηθοποιού ακολούθησε αργότερα μια απρόσμενα παρόμοια επαγγελματική πορεία με εκείνη του πρώην συντρόφου της. Άφησε πίσω της τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και έγινε επίσης ψυχοθεραπεύτρια, ιδρύοντας τη δική της εταιρεία συμβουλευτικής.
Όσο για τον Κάλουμ Τέρνερ, η καριέρα του απογειώθηκε μετά τη συμμετοχή του στη σειρά War and Peace και συνεχίστηκε με παραγωγές όπως η σειρά ταινιών Fantastic Beasts, η ταινία Emma και η σειρά Masters of the Air.
Σήμερα θεωρείται από τα φαβορί για να ενσαρκώσει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, έχοντας την πλήρη στήριξη μιας οικογένειας που αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη και πιο σύνθετη απ’ ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα οι θαυμαστές του.
Τα ετεροθαλή αδέλφια του Κάλουμ παρευρέθηκαν επίσης στον γάμο του ζευγαριού στη Σικελία, ενώ η Κλέμι συμμετείχε και στο bachelorette πάρτι της τραγουδίστριας στην Ίμπιζα.
Η μητέρα του ηθοποιού ακολούθησε αργότερα μια απρόσμενα παρόμοια επαγγελματική πορεία με εκείνη του πρώην συντρόφου της. Άφησε πίσω της τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και έγινε επίσης ψυχοθεραπεύτρια, ιδρύοντας τη δική της εταιρεία συμβουλευτικής.
Όσο για τον Κάλουμ Τέρνερ, η καριέρα του απογειώθηκε μετά τη συμμετοχή του στη σειρά War and Peace και συνεχίστηκε με παραγωγές όπως η σειρά ταινιών Fantastic Beasts, η ταινία Emma και η σειρά Masters of the Air.
Σήμερα θεωρείται από τα φαβορί για να ενσαρκώσει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, έχοντας την πλήρη στήριξη μιας οικογένειας που αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη και πιο σύνθετη απ’ ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα οι θαυμαστές του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα