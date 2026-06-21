Θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη - Πληροφορίες ότι πρόκειται για γυναίκα
Θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη - Πληροφορίες ότι πρόκειται για γυναίκα
Σοκ και οργή έχει προκαλέσει το βίντεο που καταγράφει όχημα να παρασύρει και να σκοτώνει το ζώο – Σε εξέλιξη η προανάκριση για τον εντοπισμό του οδηγού
Έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση θανάτωσης μιας σκυλίτσας στη Γαστούνη Ηλείας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται από το σημείο. Η σκυλίτσα, σύμφωνα με φιλοζωικές οργανώσεις και κατοίκους της περιοχής, ονομαζόταν Σίσι.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές δείχνει όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και στη συνέχεια να περνά από πάνω της, χωρίς να σταματήσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Η υπόθεση απασχόλησε και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, με εκπροσώπους φιλοζωικών φορέων να κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το άτυχο ζώο ήταν γνωστό στην περιοχή και έφερε το όνομα Σίσι.
Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση.
Η Ομοσπονδία έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, ενώ ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση του ατόμου που οδηγούσε το όχημα. Παράλληλα, πολίτες από την περιοχή αλλά και από άλλα σημεία της χώρας επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές και φιλοζωικές οργανώσεις, προσπαθώντας να συνδράμουν στην έρευνα.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι το άτομο που οδηγούσε το όχημα ενδέχεται να είναι γυναίκα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση και η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές δείχνει όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και στη συνέχεια να περνά από πάνω της, χωρίς να σταματήσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Η υπόθεση απασχόλησε και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, με εκπροσώπους φιλοζωικών φορέων να κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το άτυχο ζώο ήταν γνωστό στην περιοχή και έφερε το όνομα Σίσι.
Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση.
Η Ομοσπονδία έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, ενώ ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση του ατόμου που οδηγούσε το όχημα. Παράλληλα, πολίτες από την περιοχή αλλά και από άλλα σημεία της χώρας επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές και φιλοζωικές οργανώσεις, προσπαθώντας να συνδράμουν στην έρευνα.
Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευναΟι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση οπτικού υλικού από τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε το όχημα. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο εντοπισμός του οδηγού είναι ζήτημα χρόνου, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η μη ευκρινής απεικόνιση των πινακίδων στο βίντεο.
Το νομικό πλαίσιο της υπόθεσηςΑναφερόμενος στη διάσταση της υπόθεσης, ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες. Όπως σημείωσε, η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης της εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι το άτομο που οδηγούσε το όχημα ενδέχεται να είναι γυναίκα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση και η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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