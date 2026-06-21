Κώστας Αποστολάκης: Δεν υπάρχει #MeToo, δεν υπήρξε ποτέ, γιατί πρέπει να ονομάζουμε τα πράγματα;
Κώστας Αποστολάκης: Δεν υπάρχει #MeToo, δεν υπήρξε ποτέ, γιατί πρέπει να ονομάζουμε τα πράγματα;
Όταν εγώ προσβάλλω εσένα, μπαίνω και καταπατώ τον χώρο σου, καταπατώ τον οργανισμό σου και τα λοιπά, θα τιμωρηθώ σύμφωνα με το υπάρχον νομικό σύστημα, σημείωσε ο ηθοποιός
Αντίθετος με τον ορισμό #MeToo δήλωσε ο Κώστας Αποστολάκης, αν και αναγνωρίζει πως υπήρξαν κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου. Ωστόσο, δεν κατανοεί για ποιον λόγο πρέπει να δοθεί όνομα σε αυτή την κατάσταση, αφού πρέπει να ακολουθείται η νομική οδός. Από τη στιγμή που υπάρχουν νόμοι, τόνισε ο ηθοποιός, αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται.
«Δεν υπάρχει #MeToo. Δεν υπήρξε. Τι σημαίνει #ΜeΤoo; Όταν εγώ προσβάλλω εσένα, μπαίνω και καταπατώ τον χώρο σου, καταπατώ τον οργανισμό σου και τα λοιπά, θα τιμωρηθώ σύμφωνα με το υπάρχον νομικό σύστημα. Γιατί πρέπει να ονομάζουμε τα πράγματα;», υποστήριξε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 21 Ιουνίου.
Μιλώντας μεταξύ άλλων για τα πρώτα του βήματα στον χώρο, ο ηθοποιός τόνισε ότι η πραγματικότητα αποδείχθηκε καλύτερη απ’ ό,τι περίμενε και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν έχει να καταλογίσει άσχημες συμπεριφορές στους ανθρώπους που συνάντησε. «Όταν μπήκα στον χώρο, τα πράγματα ήταν καλύτερα απ’ ό,τι το φανταζόμουν. Δεν έχω να πω κακά πράγματα για τον χώρο. Δηλαδή άνθρωποι, λέει, που τους έκαναν τρομερό κακό, όχι ότι δεν συμβαίνουνε. Έχουμε δαιμονοποιήσει μια περίοδο. Και δεν θέλω να πω ότι δεν συνέβησαν. Λέω ότι εμένα δεν μου συνέβησαν. Μου ‘χουνε φερθεί πάρα πολύ ωραία οι άνθρωποι, μάλλον εγώ έχω φερθεί άσχημα σε αρκετούς. Ήμουν κακό παιδάκι, είχα οργή, νεύρα, θυμό», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στα περιστατικά μπούλινγκ που έρχονται στη δημοσιότητα, τονίζοντας πως τον ανησυχούν πολύ. «Εμένα ως πατέρας πιο πολύ απ’ όλα με απασχολεί αυτό το πράγμα με το μπούλινγκ. Με το μπούλινγκ που πλακώνονται τα παιδάκια στα σχολεία και στις πλατείες, αυτό το πράγμα. Προέρχεται και απ’ τα media, αυτό το πράγμα το βλέπουμε καθημερινά και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αυτή είναι η γενιά που θα πάρει τη σκυτάλη από μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Τέλος, έκανε μια αναφορά στη σχέση του με τη θρησκεία και δήλωσε πως πιστεύει πολύ στη δύναμη της προσευχής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να ομολογεί την πίστη του, παρότι γνωρίζει ότι τα λεγόμενά του ενδέχεται να σχολιαστούν αρνητικά.«Εγώ προσεύχομαι, φίλε μου. Και όποιος δεν πιστεύει στην ενέργεια και στη δύναμη της προσευχής, τον παρακινώ να το κάνει για να τη δει. Το περιμένω ότι θα σχολιαστούν οι δηλώσεις μου για τον Χριστό. Τι να με πειράξει; Να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό και τον Εσταυρωμένο, τι να με πειράξει; Αυτή είναι η απόλυτη, η απόλυτα καθαρή δύναμη που ήρθε στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Ένιωσα την ασθένειά μου και πήγα στην εκκλησία. Την ψυχική, έτσι; Σωματικά είμαι μια χαρά δόξα τω Θεώ», μοιράστηκε.
«Δεν υπάρχει #MeToo. Δεν υπήρξε. Τι σημαίνει #ΜeΤoo; Όταν εγώ προσβάλλω εσένα, μπαίνω και καταπατώ τον χώρο σου, καταπατώ τον οργανισμό σου και τα λοιπά, θα τιμωρηθώ σύμφωνα με το υπάρχον νομικό σύστημα. Γιατί πρέπει να ονομάζουμε τα πράγματα;», υποστήριξε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 21 Ιουνίου.
Μιλώντας μεταξύ άλλων για τα πρώτα του βήματα στον χώρο, ο ηθοποιός τόνισε ότι η πραγματικότητα αποδείχθηκε καλύτερη απ’ ό,τι περίμενε και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν έχει να καταλογίσει άσχημες συμπεριφορές στους ανθρώπους που συνάντησε. «Όταν μπήκα στον χώρο, τα πράγματα ήταν καλύτερα απ’ ό,τι το φανταζόμουν. Δεν έχω να πω κακά πράγματα για τον χώρο. Δηλαδή άνθρωποι, λέει, που τους έκαναν τρομερό κακό, όχι ότι δεν συμβαίνουνε. Έχουμε δαιμονοποιήσει μια περίοδο. Και δεν θέλω να πω ότι δεν συνέβησαν. Λέω ότι εμένα δεν μου συνέβησαν. Μου ‘χουνε φερθεί πάρα πολύ ωραία οι άνθρωποι, μάλλον εγώ έχω φερθεί άσχημα σε αρκετούς. Ήμουν κακό παιδάκι, είχα οργή, νεύρα, θυμό», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στα περιστατικά μπούλινγκ που έρχονται στη δημοσιότητα, τονίζοντας πως τον ανησυχούν πολύ. «Εμένα ως πατέρας πιο πολύ απ’ όλα με απασχολεί αυτό το πράγμα με το μπούλινγκ. Με το μπούλινγκ που πλακώνονται τα παιδάκια στα σχολεία και στις πλατείες, αυτό το πράγμα. Προέρχεται και απ’ τα media, αυτό το πράγμα το βλέπουμε καθημερινά και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αυτή είναι η γενιά που θα πάρει τη σκυτάλη από μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Τέλος, έκανε μια αναφορά στη σχέση του με τη θρησκεία και δήλωσε πως πιστεύει πολύ στη δύναμη της προσευχής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να ομολογεί την πίστη του, παρότι γνωρίζει ότι τα λεγόμενά του ενδέχεται να σχολιαστούν αρνητικά.«Εγώ προσεύχομαι, φίλε μου. Και όποιος δεν πιστεύει στην ενέργεια και στη δύναμη της προσευχής, τον παρακινώ να το κάνει για να τη δει. Το περιμένω ότι θα σχολιαστούν οι δηλώσεις μου για τον Χριστό. Τι να με πειράξει; Να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό και τον Εσταυρωμένο, τι να με πειράξει; Αυτή είναι η απόλυτη, η απόλυτα καθαρή δύναμη που ήρθε στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Ένιωσα την ασθένειά μου και πήγα στην εκκλησία. Την ψυχική, έτσι; Σωματικά είμαι μια χαρά δόξα τω Θεώ», μοιράστηκε.
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