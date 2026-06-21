Παναθηναϊκός: Τσάπρας και Πένια υπογράφουν την Δευτέρα και φεύγουν για Ολλανδία
Παναθηναϊκός: Τσάπρας και Πένια υπογράφουν την Δευτέρα και φεύγουν για Ολλανδία
Ο Έλληνας μπακ και ο Ισπανός τερματοφύλακας θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν στον Παναθηναϊκό
Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ινιάκι Πένια αναμένεται να περάσουν την Δευτέρα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να δρομολογεί, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, την υπογραφή των συμβολαίων τους με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Ο Τσάπρας πρόκειται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών.
Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, με την αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, ταξιδεύοντας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.
Ο Τσάπρας πρόκειται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών.
Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, με την αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, ταξιδεύοντας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.
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