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Δώνης μετά την 4άρα από την Ισπανία: «Παίξαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, έχουμε τελικό μπροστά μας», βίντεο
Δώνης μετά την 4άρα από την Ισπανία: «Παίξαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, έχουμε τελικό μπροστά μας», βίντεο
Η Σαουδική Αραβία ηττήθηκε 4-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά ο προπονητής της κοιτάζει ήδη το παιχνίδι με το Πράσινο Ακρωτήρι
Η Σαουδική Αραβία ηττήθηκε 4-0 από την Ισπανία στην 2η ημέρα του ομίλου της στο Μουντιάλ 2026 και πλέον κοιτάζει το παιχνίδι με το Πράσινο Ακρωτήρι (27/6) όπου θα παλέψει για τη νίκη για να συνεχίσει στο τουρνουά.
O τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Δώνης μίλησε για το ματς με τους Ισπανούς και στάθηκε στον «τελικό» με το Πράσινο Ακρωτήρι.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη
«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, κόντρα σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είχαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κυρίως στο κράτημα και την κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία και πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, καθώς έχουμε ένα τελικό μπροστά μας».
Για το παιχνίδι με το Πράσινο Ακρωτήρι: «Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πρέπει αυτή η εμφάνιση να αλλοιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί».
O τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Δώνης μίλησε για το ματς με τους Ισπανούς και στάθηκε στον «τελικό» με το Πράσινο Ακρωτήρι.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη
«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, κόντρα σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είχαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κυρίως στο κράτημα και την κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία και πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, καθώς έχουμε ένα τελικό μπροστά μας».
Για το παιχνίδι με το Πράσινο Ακρωτήρι: «Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πρέπει αυτή η εμφάνιση να αλλοιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί».
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