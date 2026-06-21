Νεκρή πριν τη δίκη της η 34χρονη που πέταξε το μωρό στα σκουπίδια στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Νεογέννητο

Νεκρή πριν τη δίκη της η 34χρονη που πέταξε το μωρό στα σκουπίδια στην Κρήτη

Η γυναίκα κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρατητήριο και δεν ξύπνησε ποτέ

Νεκρή πριν τη δίκη της η 34χρονη που πέταξε το μωρό στα σκουπίδια στην Κρήτη
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Τραγικό φινάλε πήρε η υπόθεση με την 34χρονη μητέρα που είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια, πριν από περίπου ένα χρόνο στην Κρήτη

Η γυναίκα είχε έρθει με μεταγωγή, το Σάββατο, στο Ηράκλειο καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες.

Οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές σύμφωνα με το cretalive αναφέρουν ότι η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί δεν σηκώθηκε!

Αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η 34χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο θάνατος από την Αστυνομία αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
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