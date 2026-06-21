Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη - Στον εισαγγελέα η δικογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Γαστούνη Σκύλος Οδηγός

Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη - Στον εισαγγελέα η δικογραφία

Οργή έχει προκαλέσει το βίντεο που καταγράφει όχημα να παρασύρει και να σκοτώνει το σκυλάκι

Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη - Στον εισαγγελέα η δικογραφία
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Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη,  και η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της θα αποσταλεί στον εισαγγελέα. Η αστυνομία αναμένεται να πάρει κατάθεση- εξηγήσεις από τη γυναίκα, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο και δεν μπορεί να συλληφθεί. Για την ποινική της αντιμετώπιση θα αποφασίσει ο εισαγγελέας που θα παραλάβει τη δικογραφία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή. 

Η ΕΛΑΣ προχώρησε άμεσα σε έρευνα για το περιστατικό στη Γαστούνη, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται από το σημείο. Η σκυλίτσα, σύμφωνα με φιλοζωικές οργανώσεις και κατοίκους της περιοχής, ονομαζόταν Σίσι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές δείχνει όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και στη συνέχεια να περνά από πάνω της, χωρίς να σταματήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και δεν κατάλαβε πως το σκυλάκι δεν είχε απομακρυνθεί. Δεν εξηγεί όμως, γιατί δεν σταμάτησε όταν το πάτησε, για να δει τι είχε γίνει και κυρίως για να προσπαθήσει να προσφέρει βοήθεια στη σκυλίτσα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ



Το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης

O δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ότι, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Όπως σημείωσε, η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης της εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

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