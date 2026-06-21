Πώς σκότωσε ο Σκοπιανός την Σταυρούλα: Την χτύπησε με μπουκάλι μπύρας και την μαχαίρωσε, τι προηγήθηκε - Προσπάθησε να «κουκουλώσει» το έγκλημα

Ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην αρχή. Ωστόσο, οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχαν ήδη αποδώσει καρπούς και δεν παραπλανήθηκαν από τους ισχυρισμούς του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί τού παρουσίασαν στοιχεία που αφορούσαν τις τραπεζικές κινήσεις και τις αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της 45χρονης.Όπως προέκυψε από την ομολογία του, ο Σκοπιανός υπήκοος είχε δώσει τις τραπεζικές κάρτες της Σταυρούλας σε έτερο αλλοδαπό, έχοντας μάλιστα αναγράψει το PIN με αυτοκόλλητο επάνω στις κάρτες. Ο άνδρας αυτός, για αρκετές ημέρες, προχωρούσε σε αναλήψεις από ΑΤΜ της περιοχής.Μέχρι στιγμής, ο συγκεκριμένος αλλοδαπός δεν φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία της γυναίκας. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ο ίδιος αναλήψεις χρημάτων και στη συνέχεια παρέδωσε τις κάρτες στον φίλο του, με σκοπό να τον εμπλέξει στην υπόθεση και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι επρόκειτο για ληστεία.