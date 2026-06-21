O Ομπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό - Γιαννακόπουλος: «Ο βασιλιάς επέστρεψε»
O Ομπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό - Γιαννακόπουλος: «Ο βασιλιάς επέστρεψε»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια - Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τον Ζοτς στο Σούνιο, ανακοινώνοντας τη μεγάλη επιστροφή
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Σούνιο, ανακοινώνοντας την επιστροφή του Σέρβου προπονητή στον Παναθηναϊκό. «Η ιστορία συνεχίζεται» γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, συμπληρώνοντας με το hastag «TheKingIsBack» (ο βασιλιάς επέστρεψε).
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα τρία επόμενα χρόνια, με στόχο την επιστροφή του τριφυλλιού στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του Ζοτς στον πράσινο πάγκο.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, αντικαθιστώντας τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος αποχώρησε από τους Κυπελλούχους Ελλάδας έπειτα από τη χαμένη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Σέρβος τεχνικός έχει γράψει τεράστια ιστορία στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς σε 13 χρόνια κατάφερε να οδηγήσει τους πράσινους σε 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα και 5 ευρωπαϊκά.
«Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας. Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας. Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο» αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ η οποία συνοδεύει τη φωτογραφία του Ζοτς μαζί με μία ατάκα του σε παλαιότερη συνέντευξη του Σέρβου προπονητή στην οποία είχε πει: «Ε, παίζεις στον Παναθηναϊκό, ξεκινάς βασικός για τον Παναθηναϊκό. Μπορείς να φανταστείς;, μπορείς να φανταστείς;».
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα τρία επόμενα χρόνια, με στόχο την επιστροφή του τριφυλλιού στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του Ζοτς στον πράσινο πάγκο.
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, αντικαθιστώντας τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος αποχώρησε από τους Κυπελλούχους Ελλάδας έπειτα από τη χαμένη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Ζοτς επέστρεψε 14 χρόνια μετά
Ο Σέρβος τεχνικός έχει γράψει τεράστια ιστορία στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς σε 13 χρόνια κατάφερε να οδηγήσει τους πράσινους σε 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα και 5 ευρωπαϊκά.
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026
Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT
Το καλωσόρισμα στον Ομπράντοβιτς από την ΠΑΕ ΠαναθηναϊκόςΗ ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσόρισε και εκείνη τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην πράσινη οικογένεια με ανάρτησή της στα social media.
«Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας. Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας. Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο» αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ η οποία συνοδεύει τη φωτογραφία του Ζοτς μαζί με μία ατάκα του σε παλαιότερη συνέντευξη του Σέρβου προπονητή στην οποία είχε πει: «Ε, παίζεις στον Παναθηναϊκό, ξεκινάς βασικός για τον Παναθηναϊκό. Μπορείς να φανταστείς;, μπορείς να φανταστείς;».
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