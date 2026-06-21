O Ομπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό - Γιαννακόπουλος: «Ο βασιλιάς επέστρεψε»

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του Ζοτς στον πράσινο πάγκο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη dimitris giannakopoulos (@dpg7000)



Ο Ζοτς επέστρεψε 14 χρόνια μετά

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Το καλωσόρισμα στον Ομπράντοβιτς από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας.

Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας.

Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο» αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ η οποία συνοδεύει τη φωτογραφία του Ζοτς μαζί με μία ατάκα του σε παλαιότερη συνέντευξη του Σέρβου προπονητή στην οποία είχε πει:

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