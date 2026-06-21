Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου: Χρυσά μετάλλια για Εμμανουηλίδου και Γκαραγκάνη στον Βόλο, βίντεο
Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου: Χρυσά μετάλλια για Εμμανουηλίδου και Γκαραγκάνη στον Βόλο, βίντεο
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης θριάμβευσαν στα 200μ
Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η χώρα, με τους Σωτήρη Γκαραγκάνη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να κατακτούν τα χρυσά στα 200 μ. ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Το πρώτο του χρυσό σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου κατέκτησε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στα 200 μ. ανδρών. Ο Έλληνας σπρίντερ, που αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά, έκανε μία πολύ καλή κούρσα και με χρόνο 20.73 (0.3) πήρε τη νίκη.
Στην ίδια σειρά αγωνίστηκε και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος τερμάτισε πίσω μόνο από τον Γκαραγκάνη με χρόνο 20.83 (0.3) όμως στη συνολική κατάταξη ο Τούρκος Κουμπιλάι Εντσού, από τη δεύτερη σειρά, είχε καλύτερο χρόνο (20.79) με αποτέλεσμα ο Έλληνας να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.
Τον τίτλο της στα 200 μ. υπερασπίστηκε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, νικώντας την κούρσα στο νήμα. Η 23χρονη έτρεξε στην τρίτη τελική σειρά και τερμάτισε σε 23.26 για να πάρει το χρυσό στο photo finish από την Τουρκάλα Ελίφ Πολάτ, που έκανε 23.27.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πέμπτη στο σύνολο με χρόνο 23.31, χάνοντας για λίγο τη θέση στο βάθρο.
Στον αγώνα των 3000 μ. με φυσικά εμπόδια, ο Γιώργος Τασούλας έκανε νέο ατομικό ρεκόρ με 8:57.85 και κατέλαβε την 6η θέση ενώ ο 18χρονος Αντώνης Ζαμπέλης κατέλαβε την 9η θέση, με νέο ατομικό ρεκόρ 9:17.67. Νικητής του αγωνίσματος ήταν ο Κροάτης Μπρούνο Μπελτσίτς με 8:40.05.
Το πρώτο του χρυσό σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου κατέκτησε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στα 200 μ. ανδρών. Ο Έλληνας σπρίντερ, που αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά, έκανε μία πολύ καλή κούρσα και με χρόνο 20.73 (0.3) πήρε τη νίκη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην ίδια σειρά αγωνίστηκε και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος τερμάτισε πίσω μόνο από τον Γκαραγκάνη με χρόνο 20.83 (0.3) όμως στη συνολική κατάταξη ο Τούρκος Κουμπιλάι Εντσού, από τη δεύτερη σειρά, είχε καλύτερο χρόνο (20.79) με αποτέλεσμα ο Έλληνας να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.
Τον τίτλο της στα 200 μ. υπερασπίστηκε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, νικώντας την κούρσα στο νήμα. Η 23χρονη έτρεξε στην τρίτη τελική σειρά και τερμάτισε σε 23.26 για να πάρει το χρυσό στο photo finish από την Τουρκάλα Ελίφ Πολάτ, που έκανε 23.27.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πέμπτη στο σύνολο με χρόνο 23.31, χάνοντας για λίγο τη θέση στο βάθρο.
Στον αγώνα των 3000 μ. με φυσικά εμπόδια, ο Γιώργος Τασούλας έκανε νέο ατομικό ρεκόρ με 8:57.85 και κατέλαβε την 6η θέση ενώ ο 18χρονος Αντώνης Ζαμπέλης κατέλαβε την 9η θέση, με νέο ατομικό ρεκόρ 9:17.67. Νικητής του αγωνίσματος ήταν ο Κροάτης Μπρούνο Μπελτσίτς με 8:40.05.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα