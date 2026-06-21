Ανατριχιαστική υπόθεση: Δώδεκα γιατροί και νοσηλευτές κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 27χρονου στρατιώτη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

«Κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας βρεθήκαμε επανειλημμένα προ εκπλήξεων, καθώς προέκυπταν συνέχεια νέα δεδομένα που αποκάλυπταν ακόμη σοβαρότερες παραλείψεις, τις οποίες δεν είχαμε αντιληφθεί στην αρχή ή μας είχαν εντέχνως αποκρυβεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου.Τελικά, είχαμε ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 12 ατόμων που, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, είχαν συμμετοχή στην ανθρωποκτονία του Νικολάου Γκάτση, ενώ παράλληλα σχηματίστηκαν άλλες δύο δικογραφίες, μία για την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών που έγινε αμέσως μετά τον θάνατο του ασθενή και μία για την αλλοίωση που επιχειρήθηκε εκ των υστέρων (και αποκαλύφθηκε από την προσεκτική έρευνα που πραγματοποιήσαμε) στα πρακτικά του μοιραίου χειρουργείου.Συνολικά, στις τρεις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα εμπλέκονται 14 άτομα, εκ των οποίων οι επτά είναι γιατροί, τρεις είναι διοικητικοί υπάλληλοι του νοσοκομείου, τρεις νοσηλευτές, ενώ ποινική ευθύνη προέκυψε ακόμη και για τον τραυματιοφορέα που μετέφερε το άτυχο θύμα από την αίθουσα του χειρουργείου στον θάλαμο νοσηλείας. Η έρευνα κατέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι ευθύνες ήταν ακόμη βαρύτερες απ’ ό,τι είχαμε πιστέψει στην αρχή, ενώ η έρευνα για παράπλευρα αδικήματα είναι ακόμη σε εξέλιξη και έχουμε βάσιμες ενδείξεις και για άλλες αξιόποινες πράξεις που έκαναν οι υπαίτιοι μαζί με τρίτα άτομα όταν, μετά τον θάνατο του Νίκου, καταλήφθηκαν από πανικό και προσπάθησαν να συγκαλύψουν τα γεγονότα.Προχωρούμε τις νόμιμες ενέργειές μας για να φωτίσουμε κάθε πτυχή αυτής της πολύ δυσάρεστης υπόθεσης και θα το φτάσουμε μέχρι τέλους, μέχρι τη δικαίωση της μνήμης του άτυχου Νίκου».