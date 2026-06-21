Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι θρασύτατος και αποτυχημένος, ήξεραν για τους νεκρούς στο Μάτι και ρωτούσαν για την Κινέτα

«Δεν θεωρώ τις δημοσκοπήσεις αξιόπιστες», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - «Η διαφήμιση στον Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτοφανής»









Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε:



«Ο Τσίπρας είναι ένας θρασύτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός, διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απηνώς οποιονδήποτε αντιστέκονταν. Διότι αυτά που λένε τώρα αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα, όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο».







«Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της Ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη, γινότανε και τότε από τον Τσίπρα».



Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα πυρά για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας:



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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τραγωδία στο Μάτι, υποστηρίζοντας:

«Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο Μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουνε καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα, στις 12:00 το βράδυ, για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουνε όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί, και από τη δίκη για το Μάτι, που ήμουν μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα».



Συνεχίζοντας την κριτική της στην τραγωδία στο Μάτι, σημείωσε: «Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια, με τις κάμερες, σε ζωντανή μετάδοση, και παριστάνουν οργανωμένα – είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική – και παριστάνουνε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης στο Μάτι. Ξέρουνε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτιούνται. Και λένε για την Κινέτα και την Κινέτα και λέει μετά ο Τσίπρας "κι αυτή η φωτιά στον Νέο Βουτζά;". Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά; Θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος; Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό;».



Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου , μιλώντας στο MEGA, χαρακτηρίζοντάς τον «θρασύτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, στις μεταξύ τους πολιτικές διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015, αλλά και στις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον πρώην πρωθυπουργό να επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε:«Ο Τσίπρας είναι ένας θρασύτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός, διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απηνώς οποιονδήποτε αντιστέκονταν. Διότι αυτά που λένε τώρα αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα, όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο».Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίοδο της ρήξης της με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας:«Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της Ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη, γινότανε και τότε από τον Τσίπρα».Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα πυρά για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας:«Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, στο Μαξίμου, ήταν σαν tetris βαλμένες οι κλούβες για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τραγωδία στο Μάτι, υποστηρίζοντας:«Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο Μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουνε καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα, στις 12:00 το βράδυ, για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουνε όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί, και από τη δίκη για το Μάτι, που ήμουν μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα».Συνεχίζοντας την κριτική της στην τραγωδία στο Μάτι, σημείωσε: «Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια, με τις κάμερες, σε ζωντανή μετάδοση, και παριστάνουν οργανωμένα – είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική – και παριστάνουνε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης στο Μάτι. Ξέρουνε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτιούνται. Και λένε για την Κινέτα και την Κινέτα και λέει μετά ο Τσίπρας "κι αυτή η φωτιά στον Νέο Βουτζά;". Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά; Θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος; Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό;».

Ερωτηθείσα για τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται στο προσκήνιο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε την αξιοπιστία τους.



«Δεν τις θεωρώ αξιόπιστες. Η διαφήμιση στον Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτοφανής και το λέω εγώ διότι ως πρώην πρόεδρος της Βουλής όταν έφτιαξα την Πλεύση Ελευθερίας το 2016 δεν ακουγόταν το όνομα το δικό μου και του κόμματος μέχρι σχεδόν όταν μπήκαμε στη Βουλή. Ειδικά επί Τσίπρα, εντολή η ΕΡΤ δεν έλεγε το όνομα Ζωή Κωνσταντοπούλου ούτε για την υπόθεση Γρηγορόπουλου που ήμουν δικηγόρος».



Κλείνοντας, η ίδια υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον «εύκολο αντίπαλο».

21.06.2026, 11:17