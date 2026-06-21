Βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι η Σταυρούλα - Ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής
Βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι η Σταυρούλα - Ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής
Η σορός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι - Ο λόγος που τη σκότωσε
Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νοίκιαζε το σπίτι της. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σορό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι.
Το σημείο στο οποίο ο δολοφόνος είχε θάψει τη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Σταυρούλα Λεβεντάκη φέρει μαχαιριές στον θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από σιδερένιο αντικείμενο.
Ο ενοικιαστής ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καβγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στη συνέχεια την έβαλε σε σακούλα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που την έθαψε. Η αστυνομία, πάντως, εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά και ερευνά και την εκδοχή το κίνητρο του εγκλήματος να ήταν σεξουαλικό.
Μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του Σκοπιανού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.
Ο κατηγορούμενος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
Αυτή την ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στην περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία συγκλόνισε τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.
Ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη
Το σημείο στο οποίο ο δολοφόνος είχε θάψει τη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Σταυρούλα Λεβεντάκη φέρει μαχαιριές στον θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από σιδερένιο αντικείμενο.
Ο ενοικιαστής ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καβγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στη συνέχεια την έβαλε σε σακούλα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που την έθαψε. Η αστυνομία, πάντως, εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά και ερευνά και την εκδοχή το κίνητρο του εγκλήματος να ήταν σεξουαλικό.
Μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του Σκοπιανού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.
Ο κατηγορούμενος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
Αυτή την ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στην περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία συγκλόνισε τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.
Ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη
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