Ο Γιώργος Αλκαίος μοιράστηκε την ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του επώνυμο
Ο Γιώργος Αλκαίος μοιράστηκε την ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του επώνυμο
Ωραία ιστορία, είπε ο τραγουδιστής θυμούμενος πώς υιοθέτησε το «Αλκαίος»
Την ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του επώνυμο μοιράστηκε ο Γιώργος Αλκαίος, ανατρέχοντας στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι τον «βάφτισε» Αλκαίο ένας χορευτής σε μια στιγμή που ο ίδιος και ο Σάκης Ρουβάς σκέφτονταν πώς θα συστηθούν στον κόσμο. Αφού του είπε ποιος ήταν στην αρχαιότητα ο άντρας που έφερε αυτό το όνομα, τον έπεισε να πορευτεί με αυτό.
Ο Γιώργος Αλκαίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», το Σάββατο 20 Ιουνίου, και ρωτήθηκε πώς πήρε το καλλιτεχνικό του επώνυμο, με τον τραγουδιστή να θυμάται: «Ωραία ιστορία αυτή με το επώνυμο. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Φόρεσα ένα κοντό τζιν και πήγα σε όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το “Τούνελ”, δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο. Του λέω ''κάνουν οντισιόν;''. Μου λέει: ''Δεν κάνουν οντισιόν, αλλά έλα μαζί μου''. Λέω: ''Φύλακας θα είναι''. Μπαίνουμε μέσα. Λέει: ''Μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί;''. Λέει: ''Έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι''. Λέω ''άρα θα ’ναι κι ο Κοντολάζος εδώ''. Ξέρεις, αρχίζω και τα συνδυάζω», αφηγήθηκε στη συνέχεια.
«Με ανεβάζουνε πάνω κι είναι ο Δάκης σε μια άκρη με τη Μαντώ και κάνω την οντισιόν. Και μου λέει: ''Εντάξει, την πήρες τη δουλειά''. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τις λεπτομέρειες. ''Φωνητικά κάνεις;'', λέω ''και βέβαια!''. Δεν είχα ξανακάνει, αλλά ήμουν βέβαιος, γιατί είχα μουσικότητα. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω τον φύλακα, που δεν ήταν ο φύλακας. Ήταν ο επιχειρηματίας, ο Σερεμέτης τελικά. Και μου λέει ''επειδή μου άρεσε η μαγκιά σου, την πήρες τη δουλειά''», συνέχισε την αφήγησή του.
Δείτε το βίντεο
Στην ιστορία πίσω από το όνομα με το οποίο πορεύτηκε καλλιτεχνικά ο Γιώργος Αλκαίος, την εμφάνισή του έκανε και ο Σάκης Ρουβάς: «Και ήταν κι ο Δάκης. Δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά, πήγε στο Show Center. Μου λέει: ''Θα έρθεις μαζί;''. Λέω: ''Θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο, συναυλίες''. Πηγαίνω να τον δω στο Show Center και είμαι στο καμαρίνι με τον Δάκη, τον Σάκη τον Ρουβά, εγώ, κι ένας φίλος. Γνωριζόμασταν με τον Σάκη και λέγαμε ''Θα βγει η νέα δουλειά μας, πώς θα με λένε;''. Λέω ''Εγώ Βασιλείου δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν θέλω''. Ο Ρουβάς το κράτησε».
Ο τραγουδιστής εξήγησε πως ένας χορευτής ήταν εκείνος που του έδωσε το όνομα με το οποίο έκανε καριέρα: «Περνάει ένας χορευτής, ο Αργύρης. Κι λέει: ''Τι λέτε εδώ;'' -με το τσιγάρο-. ''Τι λέτε εδώ;''. ''Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά''. ''Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις!'', του λέει του Σάκη. ''Εσένα θα σε πουν Αλκαίο και τελείωσε''. Και τράβηξε μια τζούρα και φεύγει».
Αργότερα, αυτός ο άντρας του εξήγησε ποιος ήταν ο Αλκαίος, πείθοντάς τον τελικά να υιοθετήσει το όνομα. «Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει: ''Άκου, ο Αλκαίος, που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ., να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήτανε ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε, για να αποδείξει στην αγαπημένη του, την αγάπη του. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος'', μου λέει, ''αυτό μου ήρθε''. Δεν ξέρω γιατί του ήρθε. Και λέω ''ναι ρε, αυτό θα κάνω, μου αρέσει''. Έτσι το κράτησα»', είπε ο Γιώργος Αλκαίος, ολοκληρώνοντας την ιστορία του.
Ο Γιώργος Αλκαίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», το Σάββατο 20 Ιουνίου, και ρωτήθηκε πώς πήρε το καλλιτεχνικό του επώνυμο, με τον τραγουδιστή να θυμάται: «Ωραία ιστορία αυτή με το επώνυμο. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Φόρεσα ένα κοντό τζιν και πήγα σε όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το “Τούνελ”, δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο. Του λέω ''κάνουν οντισιόν;''. Μου λέει: ''Δεν κάνουν οντισιόν, αλλά έλα μαζί μου''. Λέω: ''Φύλακας θα είναι''. Μπαίνουμε μέσα. Λέει: ''Μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί;''. Λέει: ''Έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι''. Λέω ''άρα θα ’ναι κι ο Κοντολάζος εδώ''. Ξέρεις, αρχίζω και τα συνδυάζω», αφηγήθηκε στη συνέχεια.
«Με ανεβάζουνε πάνω κι είναι ο Δάκης σε μια άκρη με τη Μαντώ και κάνω την οντισιόν. Και μου λέει: ''Εντάξει, την πήρες τη δουλειά''. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τις λεπτομέρειες. ''Φωνητικά κάνεις;'', λέω ''και βέβαια!''. Δεν είχα ξανακάνει, αλλά ήμουν βέβαιος, γιατί είχα μουσικότητα. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω τον φύλακα, που δεν ήταν ο φύλακας. Ήταν ο επιχειρηματίας, ο Σερεμέτης τελικά. Και μου λέει ''επειδή μου άρεσε η μαγκιά σου, την πήρες τη δουλειά''», συνέχισε την αφήγησή του.
Δείτε το βίντεο
Στην ιστορία πίσω από το όνομα με το οποίο πορεύτηκε καλλιτεχνικά ο Γιώργος Αλκαίος, την εμφάνισή του έκανε και ο Σάκης Ρουβάς: «Και ήταν κι ο Δάκης. Δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά, πήγε στο Show Center. Μου λέει: ''Θα έρθεις μαζί;''. Λέω: ''Θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο, συναυλίες''. Πηγαίνω να τον δω στο Show Center και είμαι στο καμαρίνι με τον Δάκη, τον Σάκη τον Ρουβά, εγώ, κι ένας φίλος. Γνωριζόμασταν με τον Σάκη και λέγαμε ''Θα βγει η νέα δουλειά μας, πώς θα με λένε;''. Λέω ''Εγώ Βασιλείου δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν θέλω''. Ο Ρουβάς το κράτησε».
Ο τραγουδιστής εξήγησε πως ένας χορευτής ήταν εκείνος που του έδωσε το όνομα με το οποίο έκανε καριέρα: «Περνάει ένας χορευτής, ο Αργύρης. Κι λέει: ''Τι λέτε εδώ;'' -με το τσιγάρο-. ''Τι λέτε εδώ;''. ''Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά''. ''Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις!'', του λέει του Σάκη. ''Εσένα θα σε πουν Αλκαίο και τελείωσε''. Και τράβηξε μια τζούρα και φεύγει».
Αργότερα, αυτός ο άντρας του εξήγησε ποιος ήταν ο Αλκαίος, πείθοντάς τον τελικά να υιοθετήσει το όνομα. «Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει: ''Άκου, ο Αλκαίος, που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ., να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήτανε ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε, για να αποδείξει στην αγαπημένη του, την αγάπη του. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος'', μου λέει, ''αυτό μου ήρθε''. Δεν ξέρω γιατί του ήρθε. Και λέω ''ναι ρε, αυτό θα κάνω, μου αρέσει''. Έτσι το κράτησα»', είπε ο Γιώργος Αλκαίος, ολοκληρώνοντας την ιστορία του.
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