Σπύρος Παπαδόπουλος: Δεν εξέλαβα το διαζύγιό μου ως προσωπική αποτυχία, μάλλον είναι πιο φυσικό από το να παντρεύεται κανείς
Σπύρος Παπαδόπουλος: Δεν εξέλαβα το διαζύγιό μου ως προσωπική αποτυχία, μάλλον είναι πιο φυσικό από το να παντρεύεται κανείς
Προσωπική αποτυχία θεωρώ ότι είναι να βλέπεις ένα ζευγάρι, που είναι 40 – 50 χρόνια μαζί, να είναι 80 χρονών άνθρωποι και να τσακώνονται ακόμα, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο «βλέπει» το διαζύγιό του περιέγραψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, διευκρινίζοντας ότι δεν θεώρησε ποτέ πως πρόκειται για μία προσωπική αποτυχία. Αντιθέτως, ο ίδιος πιστεύει ότι αποτελεί φυσική εξέλιξη στη ζωή ενός ζευγαριού, όταν η σχέση δεν λειτουργεί πια. Το να χωρίζει κάποιος, τόνισε ο ηθοποιός, ίσως να είναι και πιο αναμενόμενο από το να παντρευτεί.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος είπε σχετικά με το διαζύγιό του: «Δεν πρέπει να εκλαμβάνει κανείς το διαζύγιο ως μια προσωπική αποτυχία. Εγώ ποτέ δεν το εξέλαβα έτσι. Όχι, καθόλου. Προσωπική αποτυχία θεωρώ ότι είναι να βλέπεις ένα ζευγάρι, που είναι 40 – 50 χρόνια μαζί, να είναι 80 χρονών άνθρωποι και να τσακώνονται ακόμα. Η δική μου γνώμη είναι πως όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς τόσο φυσικό είναι να χωρίζει, μάλλον και λίγο πιο φυσικό».
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Αναφερόμενος σε άλλο σημείο της συνέντευξης στη σχέση του με το πέρασμα του χρόνου, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν νιώθει να περιορίζεται από την ηλικία του. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Κρίση ηλικίας δεν πέρασα ποτέ, δεν θα περάσω κιόλας. Γιατί κάπου έχω σταματήσει στα 10 – 12 χρόνια, είμαι χαζό παιδί. Είναι ώρες ώρες που με απασχολεί ο χρόνος, ναι, αλλά είναι δυο πραγματικότητες. Η μία είναι η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών, που άμα τα βάλεις κάτω λες… δεν έχω πολλά χρόνια ακόμα δύναμης, διαφορετικά παίρνω τη μηχανή μου και εξαφανίζομαι και μπορεί να ξυπνήσω στην Ισπανία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα».
Μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον ένοιαξε ποτέ αν τον κατηγοριοποίησαν, αφού έκανε τις επιλογές που εκείνος ήθελε. «Δεν με έχει απασχολήσει ποτέ αν πήγαν να μου βάλουν κάποια στιγμή ταμπέλα, τι λένε και τι δεν λένε. Δηλαδή εννοώ πως από ένα σημείο και μετά μπορούσα να κάνω πράγματα που ήθελα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πως έχω μια μεγαλύτερη ευκολία στην κωμωδία, νιώθω και ότι ο κόσμος αυτό θέλει πιο πολύ και το έχει ανάγκη», εξήγησε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος είπε σχετικά με το διαζύγιό του: «Δεν πρέπει να εκλαμβάνει κανείς το διαζύγιο ως μια προσωπική αποτυχία. Εγώ ποτέ δεν το εξέλαβα έτσι. Όχι, καθόλου. Προσωπική αποτυχία θεωρώ ότι είναι να βλέπεις ένα ζευγάρι, που είναι 40 – 50 χρόνια μαζί, να είναι 80 χρονών άνθρωποι και να τσακώνονται ακόμα. Η δική μου γνώμη είναι πως όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς τόσο φυσικό είναι να χωρίζει, μάλλον και λίγο πιο φυσικό».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος σε άλλο σημείο της συνέντευξης στη σχέση του με το πέρασμα του χρόνου, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν νιώθει να περιορίζεται από την ηλικία του. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Κρίση ηλικίας δεν πέρασα ποτέ, δεν θα περάσω κιόλας. Γιατί κάπου έχω σταματήσει στα 10 – 12 χρόνια, είμαι χαζό παιδί. Είναι ώρες ώρες που με απασχολεί ο χρόνος, ναι, αλλά είναι δυο πραγματικότητες. Η μία είναι η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών, που άμα τα βάλεις κάτω λες… δεν έχω πολλά χρόνια ακόμα δύναμης, διαφορετικά παίρνω τη μηχανή μου και εξαφανίζομαι και μπορεί να ξυπνήσω στην Ισπανία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα».
Μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον ένοιαξε ποτέ αν τον κατηγοριοποίησαν, αφού έκανε τις επιλογές που εκείνος ήθελε. «Δεν με έχει απασχολήσει ποτέ αν πήγαν να μου βάλουν κάποια στιγμή ταμπέλα, τι λένε και τι δεν λένε. Δηλαδή εννοώ πως από ένα σημείο και μετά μπορούσα να κάνω πράγματα που ήθελα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πως έχω μια μεγαλύτερη ευκολία στην κωμωδία, νιώθω και ότι ο κόσμος αυτό θέλει πιο πολύ και το έχει ανάγκη», εξήγησε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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