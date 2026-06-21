Βίντεο: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, η έκπληξη της Ράντου
ΜΟΥΣΙΚΗ
Βασίλης Παπακωνσταντίνου Ελένη Ράντου Γενέθλια Θεατρο Βράχων

Βίντεο: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, η έκπληξη της Ράντου

Η σύζυγός του κατά τη διάρκεια της συναυλίας ανέβηκε στη σκηνή με μια τούρτα ενώπιον των χιλιάδων θαυμαστών του που δεν σταμάτησαν να τον αποθεώνουν

Βίντεο: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, η έκπληξη της Ράντου
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Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων χθες βράδυ λίγες ώρες πριν ο δημοφιλής ερμηνευτής συμπληρώσει τα 76 του χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το κοινό συμμετείχε θερμά στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό του χειροκρότημα και μετατρέποντας τη συναυλία σε μια αυθόρμητη γιορτή.

Η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων ήταν γεμάτη συγκίνηση, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να μοιράζεται ακόμη μία ξεχωριστή βραδιά με τους θαυμαστές του. Τα τραγούδια, οι επευφημίες και η αγάπη του κόσμου συνέθεσαν το σκηνικό μιας βραδιάς που θα μείνει αξέχαστη τόσο για τον ίδιο όσο και για όσους βρέθηκαν εκεί.



Έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εξακολουθεί να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στις εμφανίσεις του, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση που έχει χτίσει με το κοινό του. Η βραδιά στο Θέατρο Βράχων αποτέλεσε μια ακόμη επιβεβαίωση της αγάπης που εξακολουθεί να εισπράττει από τους φίλους της μουσικής του.
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