«Τα κλείνετε και δεν θα επιστρέψετε καν στη γ... σας χώρα»: Ο Τραμπ απειλεί τους διαπραγματευτές του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
«Τα κλείνετε και δεν θα επιστρέψετε καν στη γ... σας χώρα»: Ο Τραμπ απειλεί τους διαπραγματευτές του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία προς την αμερικανική πλευρά για τις λεκτικές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, εν μέσω των τεχνικών διαπραγματεύσεων στην Ελβετία
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «καταλάβουν» τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και απείλησε την ιρανική αντιπροσωπεία που διαπραγματεύεται στην Ελβετία.
«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια».
Το Σάββατο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι θα κλείσει τα Στενά λόγω των φερόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ και της «μη εφαρμογής» της πρώτης ρήτρας της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου από τις ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν και με συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.
«Τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα».
Το CNN επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα συνεπαγόταν η κατάληψη των Στενών.
Η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες στην Ελβετία υπέβαλε διαμαρτυρία μετά τις απειλές που διατύπωσε νωρίτερα ο Τραμπ, κατά των διαπραγματευτών της, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία προς την αμερικανική πλευρά και εξετάζει πλέον τις επιλογές της για μια κατάλληλη απάντηση στις πρόσφατες λεκτικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Press TV, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν.
«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή το πρωί. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο σκληρά!!!».
«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια».
Το Σάββατο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι θα κλείσει τα Στενά λόγω των φερόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ και της «μη εφαρμογής» της πρώτης ρήτρας της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου από τις ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν και με συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.
«Τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα».
Ο Τραμπ επανέλαβε ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να γίνουν ο «φύλακας άγγελος» των Στενών και να πάρουν το 20% του πετρελαίου που διέρχεται από αυτόν.
Trump says he spoke with Iranian officials and told them, "You close the Strait of Hormuz and you won't have a country."— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
He also told them, "You won't even make it back to your f*cking country."
Source: Fox News pic.twitter.com/LpaY2rG0CK
Το CNN επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα συνεπαγόταν η κατάληψη των Στενών.
Η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες στην Ελβετία υπέβαλε διαμαρτυρία μετά τις απειλές που διατύπωσε νωρίτερα ο Τραμπ, κατά των διαπραγματευτών της, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Διαμαρτυρία από την ιρανική αντιπροσωπεία
«Η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία προς την αμερικανική πλευρά και εξετάζει πλέον τις επιλογές της για μια κατάλληλη απάντηση στις πρόσφατες λεκτικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Press TV, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν.
Iranian delegation has lodged a protest with the US side and is now weighing options for an appropriate response to Donald Trump’s recent verbal threats.— Press TV 🔻 (@PressTV) June 21, 2026
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«Θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά»Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Τραμπ απείλησε επίσης ξανά το Ιράν για τους πληρεξουσίους του στον Λίβανο.
«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή το πρωί. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο σκληρά!!!».
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