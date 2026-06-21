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Το «τάγμα των καρπουζιών» του Λουκασένκο: Πώς οι... Μις της Λευκορωσίας βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας
Το «τάγμα των καρπουζιών» του Λουκασένκο: Πώς οι... Μις της Λευκορωσίας βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας
Η άγνωστη πλευρά του κύκλου του Λουκασένκο, από τις βασίλισσες ομορφιάς μέχρι τα κέντρα λήψης αποφάσεων
Στις περισσότερες χώρες, η νίκη σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς σημαίνει ένα στέμμα, λεπτά δημοσιότητας και μια αναμνηστική φωτογραφία. Στη Λευκορωσία, όμως, η παρουσία δίπλα στον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με κάτι πολύ διαφορετικό: την είσοδο σε έναν κύκλο κρατικής επιρροής.
Ο 71χρονος ηγέτης της Λευκορωσίας έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε δημόσιες εκδηλώσεις με νεαρές βασίλισσες ομορφιάς και μοντέλα, οι οποίες τον έχουν συνοδεύσει σε δεξιώσεις, πολιτιστικές διοργανώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και διεθνείς αποστολές.
Η παρουσία αυτών των γυναικών έχει προκαλέσει συζητήσεις στη χώρα, καθώς αρκετές από εκείνες που βρέθηκαν κοντά στον πρόεδρο κατάφεραν στη συνέχεια να αποκτήσουν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό ή σε εταιρείες που συνδέονται με ισχυρούς επιχειρηματίες από το περιβάλλον του.
Οι Λευκορώσοι έχουν δώσει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παρατσούκλι σε αυτή την ομάδα γυναικών: «το τάγμα των καρπουζιών», λόγω των εμφανίσεών τους σε εκδηλώσεις συγκομιδής καρπουζιών όπου φωτογραφίζονταν δίπλα στον πρόεδρο Λουκασένκο.
Σύμφωνα με έρευνες του ανεξάρτητου λευκορωσικού μέσου «Buro», αρκετές γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από διαγωνισμούς ομορφιάς βρέθηκαν αργότερα σε θέσεις κοντά στην προεδρική διοίκηση.
Μία χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Βλαντλένα Ζαϊτσάβα, φιναλίστ του «Μις Λευκορωσία 2021». Παρότι δεν κέρδισε τον τίτλο, σύντομα εμφανίστηκε δίπλα στον Λουκασένκο σε επίσημες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Χορός Νεολαίας και το Φεστιβάλ της Αλεξάνδρειας.
Αργότερα συμμετείχε σε αποστολές στο εξωτερικό, όπως στη σύνοδο COP28 στο Ντουμπάι, ενώ είχε ήδη αναλάβει θέση επικεφαλής συμβούλου στο Προεδρικό Γραφείο.
Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τον ρόλο της, αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω και έκλεισε τη συνομιλία.
Πρώην αξιωματούχοι που μίλησαν επίσης στο «Buro» υποστήριξαν ότι τέτοιες θέσεις μπορεί να έχουν υψηλόβαθμους τίτλους, αλλά συχνά λειτουργούν ως ρόλοι κοντά στην εξουσία, με καθήκοντα που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία του προεδρικού γραφείου.
Παρόμοια πορεία ακολούθησε και η Κατσιάρινα Χουμένιουκ, η οποία μετά από εμφανίσεις δίπλα στον Λουκασένκο έγινε επίσης επικεφαλής σύμβουλος στην προεδρική διοίκηση.
Ο 71χρονος ηγέτης της Λευκορωσίας έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε δημόσιες εκδηλώσεις με νεαρές βασίλισσες ομορφιάς και μοντέλα, οι οποίες τον έχουν συνοδεύσει σε δεξιώσεις, πολιτιστικές διοργανώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και διεθνείς αποστολές.
Η παρουσία αυτών των γυναικών έχει προκαλέσει συζητήσεις στη χώρα, καθώς αρκετές από εκείνες που βρέθηκαν κοντά στον πρόεδρο κατάφεραν στη συνέχεια να αποκτήσουν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό ή σε εταιρείες που συνδέονται με ισχυρούς επιχειρηματίες από το περιβάλλον του.
Οι Λευκορώσοι έχουν δώσει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παρατσούκλι σε αυτή την ομάδα γυναικών: «το τάγμα των καρπουζιών», λόγω των εμφανίσεών τους σε εκδηλώσεις συγκομιδής καρπουζιών όπου φωτογραφίζονταν δίπλα στον πρόεδρο Λουκασένκο.
Σύμφωνα με έρευνες του ανεξάρτητου λευκορωσικού μέσου «Buro», αρκετές γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από διαγωνισμούς ομορφιάς βρέθηκαν αργότερα σε θέσεις κοντά στην προεδρική διοίκηση.
Από τις πασαρέλες στο Προεδρικό Γραφείο
Μία χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Βλαντλένα Ζαϊτσάβα, φιναλίστ του «Μις Λευκορωσία 2021». Παρότι δεν κέρδισε τον τίτλο, σύντομα εμφανίστηκε δίπλα στον Λουκασένκο σε επίσημες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Χορός Νεολαίας και το Φεστιβάλ της Αλεξάνδρειας.
Αργότερα συμμετείχε σε αποστολές στο εξωτερικό, όπως στη σύνοδο COP28 στο Ντουμπάι, ενώ είχε ήδη αναλάβει θέση επικεφαλής συμβούλου στο Προεδρικό Γραφείο.
Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τον ρόλο της, αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω και έκλεισε τη συνομιλία.
Πρώην αξιωματούχοι που μίλησαν επίσης στο «Buro» υποστήριξαν ότι τέτοιες θέσεις μπορεί να έχουν υψηλόβαθμους τίτλους, αλλά συχνά λειτουργούν ως ρόλοι κοντά στην εξουσία, με καθήκοντα που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία του προεδρικού γραφείου.
Παρόμοια πορεία ακολούθησε και η Κατσιάρινα Χουμένιουκ, η οποία μετά από εμφανίσεις δίπλα στον Λουκασένκο έγινε επίσης επικεφαλής σύμβουλος στην προεδρική διοίκηση.
Η «Μις Λευκορωσία» που μπήκε στη Βουλή Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι η Μαρία Βασιλέβιτς, νικήτρια του διαγωνισμού «Μις Λευκορωσία 2018».
Μετά από δημόσιες εμφανίσεις με τον πρόεδρο, έγινε τηλεοπτική παρουσιάστρια και στη συνέχεια εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λευκορωσίας, αποτελώντας το νεότερο μέλος του κοινοβουλίου εκείνης της περιόδου.
Η πολιτική της διαδρομή κράτησε από το 2019 έως το 2024. Στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία «Amalem», που δραστηριοποιείται στον χώρο των φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων.
Η εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, είχε λάβει σημαντική χρηματοδότηση, ενώ το πλειοψηφικό της μερίδιο ανήκε στην προσωπική εντατικολόγο του Λουκασένκο, Αλένα Καζάκ.
Άλλες συμμετέχουσες σε διαγωνισμούς ομορφιάς συνδέθηκαν με επιχειρήσεις που ανήκουν σε επιχειρηματίες του περιβάλλοντος του Λευκορώσου προέδρου.
Οι γυναίκες του στενού κύκλου
Η Αλίνα Ρόσκατς, διαγωνιζόμενη στο «Μις Λευκορωσία 2016», δραστηριοποιήθηκε σε εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια του επιχειρηματία Σιαρχέι Τσιατσέριν.
Η Ντάρια Κράουτσουκ, η οποία είχε εμφανιστεί επίσης δίπλα στον Λουκασένκο, εργάστηκε στην εταιρεία «Tabak-Invest». Η ίδια αρνήθηκε ότι η επαγγελματική της πορεία οφειλόταν σε πολιτικές διασυνδέσεις.
Αντίστοιχη περίπτωση αναφέρεται και για τη Μαρία Μπαχαμόλαβα, πρώην δασκάλα που βρέθηκε κοντά στην οικογένεια του Λουκασένκο και αργότερα εργάστηκε σε εταιρεία του επιχειρηματία Αλεξάντερ Μασένσκι.
Το τελευταίο πρόσωπο που έχει προκαλέσει συζητήσεις είναι η Αλίγια Κορότκαγια, μοντέλο και συμμετέχουσα σε διαγωνισμούς ομορφιάς, όπως το «Μις Λευκορωσία» και το «Μις BRICS».
Η νέα παρουσία δίπλα στον Λουκασένκο
Η Κορότκαγια εμφανίζεται όλο και συχνότερα δίπλα στον Λουκασένκο σε δημόσιες εκδηλώσεις, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν αναφορές για τη σχέση τους, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.
Η παρουσία της έφερε ξανά στο προσκήνιο και την προσωπική ζωή του Λουκασένκο, καθώς η σύζυγός του Γκαλίνα ζει εδώ και χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ιδιωτική κατοικία στην επαρχία της Λευκορωσίας.
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1975, δεν έχει πάρει επίσημα διαζύγιο, αλλά σύμφωνα με αναφορές ζει χωριστά εδώ και δεκαετίες.
Ο ίδιος ο Λουκασένκο έχει αναφερθεί δημόσια στις νεαρές γυναίκες που βρίσκονται δίπλα του, λέγοντας ότι το πρωτόκολλο επιλέγει «πολύ όμορφα κορίτσια» για να κάθονται κοντά του στις εκδηλώσεις.
Καθώς νέες παρουσίες συνεχίζουν να εμφανίζονται στον κύκλο του, το «τάγμα των καρπουζιών» παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φαινόμενα γύρω από την εξουσία στη Λευκορωσία.
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