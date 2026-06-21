Το «τάγμα των καρπουζιών» του Λουκασένκο: Πώς οι... Μις της Λευκορωσίας βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας



Οι γυναίκες του στενού κύκλου

Η Ντάρια Σμανάι



Η νέα παρουσία δίπλα στον Λουκασένκο

Η «Μις Λευκορωσία» που μπήκε στη Βουλή Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι η Μαρία Βασιλέβιτς, νικήτρια του διαγωνισμού «Μις Λευκορωσία 2018».Μετά από δημόσιες εμφανίσεις με τον πρόεδρο, έγινε τηλεοπτική παρουσιάστρια και στη συνέχεια εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λευκορωσίας, αποτελώντας το νεότερο μέλος του κοινοβουλίου εκείνης της περιόδου.Η πολιτική της διαδρομή κράτησε από το 2019 έως το 2024. Στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία «Amalem», που δραστηριοποιείται στον χώρο των φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων.Η εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, είχε λάβει σημαντική χρηματοδότηση, ενώ το πλειοψηφικό της μερίδιο ανήκε στην προσωπική εντατικολόγο του Λουκασένκο, Αλένα Καζάκ.Άλλες συμμετέχουσες σε διαγωνισμούς ομορφιάς συνδέθηκαν με επιχειρήσεις που ανήκουν σε επιχειρηματίες του περιβάλλοντος του Λευκορώσου προέδρου.Η Αλίνα Ρόσκατς, διαγωνιζόμενη στο «Μις Λευκορωσία 2016», δραστηριοποιήθηκε σε εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια του επιχειρηματία Σιαρχέι Τσιατσέριν.Η Ντάρια Κράουτσουκ, η οποία είχε εμφανιστεί επίσης δίπλα στον Λουκασένκο, εργάστηκε στην εταιρεία «Tabak-Invest». Η ίδια αρνήθηκε ότι η επαγγελματική της πορεία οφειλόταν σε πολιτικές διασυνδέσεις.Αντίστοιχη περίπτωση αναφέρεται και για τη Μαρία Μπαχαμόλαβα, πρώην δασκάλα που βρέθηκε κοντά στην οικογένεια του Λουκασένκο και αργότερα εργάστηκε σε εταιρεία του επιχειρηματία Αλεξάντερ Μασένσκι.Το τελευταίο πρόσωπο που έχει προκαλέσει συζητήσεις είναι η Αλίγια Κορότκαγια, μοντέλο και συμμετέχουσα σε διαγωνισμούς ομορφιάς, όπως το «Μις Λευκορωσία» και το «Μις BRICS».Η Κορότκαγια εμφανίζεται όλο και συχνότερα δίπλα στον Λουκασένκο σε δημόσιες εκδηλώσεις, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν αναφορές για τη σχέση τους, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.Η παρουσία της έφερε ξανά στο προσκήνιο και την προσωπική ζωή του Λουκασένκο, καθώς η σύζυγός του Γκαλίνα ζει εδώ και χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ιδιωτική κατοικία στην επαρχία της Λευκορωσίας.Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1975, δεν έχει πάρει επίσημα διαζύγιο, αλλά σύμφωνα με αναφορές ζει χωριστά εδώ και δεκαετίες.Ο ίδιος ο Λουκασένκο έχει αναφερθεί δημόσια στις νεαρές γυναίκες που βρίσκονται δίπλα του, λέγοντας ότι το πρωτόκολλο επιλέγει «πολύ όμορφα κορίτσια» για να κάθονται κοντά του στις εκδηλώσεις.Καθώς νέες παρουσίες συνεχίζουν να εμφανίζονται στον κύκλο του, το «τάγμα των καρπουζιών» παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φαινόμενα γύρω από την εξουσία στη Λευκορωσία.