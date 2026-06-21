Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την αφαίρεση του διπλώματός της: Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί, δεν ήξερα το όριο για το μηχανάκι
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Ελεωνόρα Ζουγανέλη Μηχανάκι Πρόστιμο

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την αφαίρεση του διπλώματός της: Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί, δεν ήξερα το όριο για το μηχανάκι

Τον περασμένο Οκτώβριο η τραγουδίστρια είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ και να της αφαιρεθεί το δίπλωμα

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την αφαίρεση του διπλώματός της: Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί, δεν ήξερα το όριο για το μηχανάκι
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Στην αφαίρεση του διπλώματός της από την τροχαία, αναφέρθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Τον περασμένο Οκτώβριο η τραγουδίστρια είχε εντοπιστεί να οδηγεί μηχανάκι υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ και να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για τριάντα μέρες. Εξηγώντας τι ακριβώς είχε συμβεί, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη διευκρίνισε ότι είχε πιει ένα ποτήρι κρασί, μη γνωρίζοντας ότι αυτό ήταν το όριο. 

Σε συνέντευξή της στο podcast «Εσύ τι μουσική ακούς;», η τραγουδίστρια επισήμανε: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες. Ερχόντουσαν και με έπαιρναν οι συνάδελφοι μου από το θέατρο ευτυχώς, οπότε ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση μου γιατί είχα κάθε μέρα παράσταση. Διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 30:00

Εσύ τι μουσική ακούς; | Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πατέρας της, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ήταν αυτός που της έμαθε να οδηγεί μηχανάκι.  Αν και εκείνος μετάνιωσε γι' αυτό, η ίδια δεν μπορεί να μπει σε αυτοκίνητο, αφού δυσανασχετεί με την κίνηση. «Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Έμαθα να οδηγώ μηχανάκι στη Μύκονο από πολύ μικρή. Με έμαθε ο πατέρας μου και το έχει μετανιώσει. Δεν μπορώ την κίνηση, υποφέρω. Αν μπω σε αμάξι, μπορεί να τρελαθώ από τα νεύρα. Είμαι πολύ νευρική στο αυτοκίνητο όταν έχει κίνηση. Γύρω στα 18 είχα ένα ατύχημα με το μηχανάκι πηγαίνοντας στο λιμάνι της Ραφήνας. Έπεσα σε μια λακούβα. Η μαμά μου ήταν η ψύχραιμη της ιστορίας. Ο πατέρας μου δεν είναι καθόλου ψύχραιμος. Μικρά τέτοια έχω. Σοβαρά να νοσηλευτώ, δεν έχω χτυπήσει ποτέ. Αλλά γενικά δεν τρέχω».
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