Ζόζεφιν: Ο Νίνο είναι και μέντοράς μου, για μένα έχει κάτι αυθεντικό, ρομαντικό και παιδικό
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Ζόζεφιν Νίνο

Ζόζεφιν: Ο Νίνο είναι και μέντοράς μου, για μένα έχει κάτι αυθεντικό, ρομαντικό και παιδικό

Έχει μια δικιά του ματιά στα πράγματα, στη ζωή, είναι παρεξηγημένος, σχολίασε η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της

Ζόζεφιν: Ο Νίνο είναι και μέντοράς μου, για μένα έχει κάτι αυθεντικό, ρομαντικό και παιδικό
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Μέντοράς πέρα από σύντροφος είναι για τη Ζόζεφιν ο Νίνο, όπως δήλωσε η ίδια. Η τραγουδίστρια μίλησε για εκείνον σε συνέντευξή της, με αφορμή το κομμάτι τους με τίτλο «Τι κάνεις», και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι χρόνια ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Όπως είπε, εκτός από το ταλέντο του, αγαπά την αυθεντικότητα, τον ρομαντισμό και την παιδικότητα που διακρίνει στον χαρακτήρα του.

«Του έλεγα χρόνια τώρα να μου γράψει ένα τραγούδι και μου έστελνε, αλλά κάπως δεν το είχα κάνει ντέμο και μετά ήρθε το κατάλληλο τραγούδι και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτή τη συνεργασία. Το ήθελα», ανέφερε αρχικά για τη συνεργασία τους η Ζόζεφιν στην εκπομπή «After Dark»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:10

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Συνεχίζοντας να μιλάει για τον σύντροφό της τόνισε ότι έχει παραξηγηθεί και ότι στην πραγματικότητα είναι ένας πολύ φυσιολογκός άνθρωπος που όμως έχει τη δική του «ματιά» για τα πράγματα. «Ο Νίνο για μένα είναι και μέντορας. Έχει μια δικιά του ματιά στα πράγματα, στη ζωή, είναι παρεξηγημένος, αλλά είναι… πιο νορμάλ πεθαίνεις. Πάντα ήταν ιδιαίτερος χαρακτήρας, τα βλέπει αλλιώς, δεν μπαίνει σε κουτάκια, είναι πολύ ταλαντούχος, γράφει στίχους και μουσική. Είναι για μένα κάτι αυθεντικό, ρομαντικό και παιδικό», εξομολογήθηκε.

Όσο αφορά στην εμφάνιση-έκπληξη που έκανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Νίνου στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλο, η Ζόζεφιν είπε: «Βγήκα στην εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο. Έτυχε να είμαι εκεί και βγήκα στην εκπομπή του Λαμπρόπουλου στο γύρισμα».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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