Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έκανε μία εμφάνιση, έχοντας προχωρήσει σε μία αλλαγή στην εικόνα της
Έχοντας κάνει μια αλλαγή στα μαλλιά της εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν. Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας σε νέα εμφάνισή της εντυπωσίασε με το ξανθό καρέ που επέλεξε να υιοθετήσει.
Η Καρντάσιαν ολοκλήρωσε την εικόνα της με μία καπαρντίνα σε γήινο τόνο και μεγάλα μαύρα ηλίου. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram πόζαρε, επιδεικνύοντας το νέο της look.
Η κιμ Καρντάσιαν με ξανθό καρέ
Η Καρντάσιαν ολοκλήρωσε την εικόνα της με μία καπαρντίνα σε γήινο τόνο και μεγάλα μαύρα ηλίου. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram πόζαρε, επιδεικνύοντας το νέο της look.
Η κιμ Καρντάσιαν με ξανθό καρέ
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