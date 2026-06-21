Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
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Κιμ Καρντάσιαν Μαλλιά

Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες

Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έκανε μία εμφάνιση, έχοντας προχωρήσει σε μία αλλαγή στην εικόνα της

Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Έχοντας κάνει μια αλλαγή στα μαλλιά της εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν. Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας σε νέα εμφάνισή της εντυπωσίασε με το ξανθό καρέ που επέλεξε να υιοθετήσει.

Η Καρντάσιαν ολοκλήρωσε την εικόνα της με μία καπαρντίνα σε γήινο τόνο και μεγάλα μαύρα ηλίου. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram πόζαρε, επιδεικνύοντας το νέο της look.

Η κιμ Καρντάσιαν με ξανθό καρέ


Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες
Με ξανθό καρέ η Κιμ Καρντάσιαν, δείτε φωτογραφίες

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