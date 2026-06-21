Θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ στους διαπραγματευτές του Ιράν - Καλύτερα να είναι προσεκτικός, λέει ο Γκαλιμπάφ

🚨After Trump's threats, Ghalibaf, Iran's chief negotiator: The US must be careful with its statements; our forces are ready to respond https://t.co/i7Y9qbOmHt pic.twitter.com/6JZj1pyGOW — Raylan Givens (@JewishWarrior13) June 21, 2026

Trump says he spoke with Iranian officials and told them, "You close the Strait of Hormuz and you won't have a country."



He also told them, "You won't even make it back to your f*cking country."



Source: Fox News pic.twitter.com/LpaY2rG0CK — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

«Καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε εκείνοι που θα δράσουμε», ανέφερε.Σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις τετραμερείς διαπραγματεύσεις, ξεκίνησαν διμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Κατάρ.Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια «παύση» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν συζητήθηκε το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, καθώς σε αυτό το στάδιο οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την τήρηση του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στα μέσα της εβδομάδας, καθώς επίσης και στην κατάσταση στον Λίβανο.Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, φέρεται να υπήρξε κάποια πρόοδος στην Ελβετία. Τo Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες στην Ελβετία αφορούσαν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και την πρόταση για την άρση των κυρώσεων στον τομέα του πετρελαίου«Στις σημερινές διαπραγματεύσεις, συζητήσαμε το ζήτημα των δεσμευμένων περιουσιακών μας στοιχείων και τις ρυθμίσεις για την αποδέσμευσή τους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Χουσεΐν Γκουρμπανζάντε, μέλος της αντιπροσωπείας που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ.Είπε, δε, πως οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην άρση των κυρώσεων που αφορούν στον ενεργειακό τομέα του Ιράν: «Στην Ελβετία, συζητήσαμε την προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, και το τελικό σχέδιο πρότασης για το θέμα αυτό έχει ολοκληρωθεί».Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «καταλάβουν» τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και απείλησε την ιρανική αντιπροσωπεία που διαπραγματεύεται στην Ελβετία.«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια».Το Σάββατο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι θα κλείσει τα Στενά λόγω των φερόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ και της «μη εφαρμογής» της πρώτης ρήτρας της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου από τις ΗΠΑ.Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν και με συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.«Τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα».