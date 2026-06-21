Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, είμαι επισήμως ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο
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Τζέρεμι Κλάρκσον Καρκίνος

Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, είμαι επισήμως ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο

Ήταν ένας επιθετικός τύπος καρκίνου, θα μπορούσε να είχε εξαπλωθεί, τόνισε ο Βρετανός παρουσιαστής

Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, είμαι επισήμως ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του έδωσε ο Τζέρεμι Κλάρκσον, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, δηλώνοντας πως πλέον βρίσκεται σε ύφεση.

Ο Βρετανός παρουσιαστής μοιράστηκε πριν από μερικές το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μέσα από το «Clarkson’s Farm», σοκάροντας τους συνεργάτες του, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό. «Αν όλα αυτά πετύχουν, θα σας δω στην έκτη σεζόν και αν δεν πετύχουν, δεν θα σας δω. Να προσέχετε όλοι», είχε πει στο τελευταίο επεισόδιο, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές.

Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times δήλωσε τυχερός, αφού η διάγνωση έγινε εγκαίρως, παροτρύνοντας τον κόσμο να μην αμελεί να κάνει εξετάσεις. «Είμαι χωρίς καμία αμφιβολία, επισήμως, ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Ήταν ένας επιθετικός τύπος καρκίνου. Θα μπορούσε να είχε εξαπλωθεί, θα μπορούσε να είχε πάει στο πάγκρεας, θα μπορούσε να είχε πάει οπουδήποτε, και αυτό θα ήταν πρόβλημα», σημείωσε.

«Γι’ αυτό πρέπει να πω σε όλους όσοι το διαβάζουν αυτό: σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, πηγαίνετε να εξεταστείτε. Δεν είναι άβολο, δεν είναι αναξιοπρεπές. Και είναι αυτονόητο. Εγώ το έκανα, και γι’ αυτό κάθομαι εδώ και σας μιλάω 11 μήνες αργότερα. Έχω δει τόσους πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν από καρκίνο. Δεν αντέχει κανείς ούτε να σκεφτεί πώς πρέπει να είναι να ζεις γνωρίζοντας ότι μια ασθένεια θα σε σκοτώσει», εξήγησε. Μια επαναληπτική εξέταση PSA πριν από δύο μήνες δεν έδειξε καμία ένδειξη καρκίνου και πλέον βρίσκεται επίσημα σε ύφεση.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου έκανε επίσης μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, λέγοντας στους ακολούθους του: «Γεια σας! Τώρα, οι πιο παρατηρητικοί από εσάς θα προσέξουν ότι δεν είμαι νεκρός. Και δεν είμαι απλώς όχι νεκρός, είμαι απολύτως καλά. Και ο λόγος που είμαι καλά είναι επειδή οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο του προστάτη νωρίς και τον εντόπισαν νωρίς επειδή έκανα εξετάσεις».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση στους άντρες να μην αποφεύγουν τον έλεγχο για καρκίνο του προστάτη: «Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα σκέφτεστε ότι δεν θέλετε να εξεταστείτε, αλλά αυτές τις μέρες είναι απλώς μια εξέταση αίματος. Και αν πάτε στον γιατρό σας και σας πουν ότι δεν έχετε συμπτώματα και δεν ανήκετε σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, τότε απλώς πείτε ψέματα. Πείτε ότι πρέπει να σηκώνεστε 32 φορές τη νύχτα για να ουρήσετε. Επειδή χιλιάδες άνδρες πεθαίνουν κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο από καρκίνο του προστάτη. Μην είστε ένας από αυτούς. Εξεταστείτε».

Δείτε την ανάρτησή του


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Φωτογραφία: Shutterstock

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