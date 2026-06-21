Νέο «χτύπημα» από στέλεχος του Τσίπρα: Να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα με πισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, δείτε βίντεο

Χθες, ο Χάρης Αθανασιάδης είπε ότι το κράτος θα κερδίζει 600 εκατ. ετησίως από τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς διαβίωσης - Στο θέμα επανήλθε σήμερα η Μαριζέτα Αντωνοπούλου: «Μια πισίνα είναι υπερπλούτος, τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος»