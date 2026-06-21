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Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τιμά τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τιμά τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ
Μέσα από αυθεντικούς διαλόγους και σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από τη ζωή, κρατά έναν καθρέφτη απέναντι στην εποχή μας, δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, αυτό το φθινόπωρο.
Οι διοργανωτές περιέγραψαν τον Λινκλέιτερ ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου στις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωσή τους, υπογράμμισαν ότι η τριλογία του «Before» και το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα «Boyhood» επαναπροσδιόρισαν την έβδομη τέχνη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη γενιά σινεφίλ.
Με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί, η τριλογία «Before», η οποία περιλαμβάνει τις ταινίες «Before Sunrise» (1995), «Before Sunset» (2004) και «Before Midnight» (2013), αποτυπώνει την εξέλιξη ενός ειδυλλίου μέσα από διαδοχικά σινεφίλ «ραντεβού» που απέχουν μεταξύ τους εννέα χρόνια.
Στο ίδιο ανατρεπτικό πνεύμα, το βραβευμένο «Boyhood» γυρίστηκε σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα ετών, καταγράφοντας την ενηλικίωση ενός αγοριού στο Τέξας στο πλευρό των χωρισμένων γονιών του, τους οποίους υποδύονται η Πατρίσια Αρκέτ και ο Χοκ. Υποψήφιο για έξι Όσκαρ το 2015, το φιλμ χάρισε στην Αρκέτ το χρυσό αγαλματίδιο Καλύτερης Β' Γυναικείας Ερμηνείας.
«Μέσα από αυθεντικούς διαλόγους και σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από τη ζωή, ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ κρατά έναν καθρέφτη απέναντι στην εποχή μας και αναδεικνύει σταθερά τον καλύτερο εαυτό των ηθοποιών του», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Κρίστιαν Γιούνγκεν.
«Είναι επίσης ο σκηνοθέτης της απόλυτης αγαπημένης μου ταινίας, του «Before Sunrise», χάρη στην οποία γνώρισα τη σύζυγό μου. Επομένως, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που τον καλωσορίζω στη Ζυρίχη και που θα μοιραστώ με το κοινό τις ταινίες που με συγκινούν εδώ και τόσα χρόνια», συμπλήρωσε.
Ο διάσημος σκηνοθέτης θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο στις 28 Σεπτεμβρίου. «Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Όταν συναντηθήκαμε με τον Κρίστιαν στις Χρυσές Σφαίρες, του ανέφερα ότι πάντα ήθελα να παρευρεθώ κάποια στιγμή και τώρα μοιάζει να είναι η κατάλληλη στιγμή. Χαίρομαι που αυτό το βραβείο αποτελεί την αφορμή να είμαι εκεί και ανυπομονώ να το γιορτάσω με το κοινό της Ευρώπης το οποίο σημαίνει τόσα πολλά για μένα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου», ανέφερε στη δήλωσή του ο Λινκλέιτερ.
Στο πλαίσιο της βράβευσης, το Φεστιβάλ της Ζυρίχης θα παρουσιάσει μια εκτενή ρετροσπεκτίβα του έργου του Λινκλέιτερ, σε συνεργασία με το Filmpodium Zurich και την Ελβετική Ταινιοθήκη. Ο δημιουργός θα μοιραστεί επίσης πολύτιμες εμπειρίες από την καριέρα του κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής για το κοινό συζήτησης.
Σύμφωνα με το Deadline, η 22η διοργάνωση, θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.
Οι διοργανωτές περιέγραψαν τον Λινκλέιτερ ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου στις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωσή τους, υπογράμμισαν ότι η τριλογία του «Before» και το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα «Boyhood» επαναπροσδιόρισαν την έβδομη τέχνη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη γενιά σινεφίλ.
Με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί, η τριλογία «Before», η οποία περιλαμβάνει τις ταινίες «Before Sunrise» (1995), «Before Sunset» (2004) και «Before Midnight» (2013), αποτυπώνει την εξέλιξη ενός ειδυλλίου μέσα από διαδοχικά σινεφίλ «ραντεβού» που απέχουν μεταξύ τους εννέα χρόνια.
Στο ίδιο ανατρεπτικό πνεύμα, το βραβευμένο «Boyhood» γυρίστηκε σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα ετών, καταγράφοντας την ενηλικίωση ενός αγοριού στο Τέξας στο πλευρό των χωρισμένων γονιών του, τους οποίους υποδύονται η Πατρίσια Αρκέτ και ο Χοκ. Υποψήφιο για έξι Όσκαρ το 2015, το φιλμ χάρισε στην Αρκέτ το χρυσό αγαλματίδιο Καλύτερης Β' Γυναικείας Ερμηνείας.
U.S. director Richard Linklater will be feted with a Career Achievement Award at the Zurich Film Festival this fall https://t.co/OlAAx0L5oq— Deadline (@DEADLINE) June 18, 2026
«Είναι επίσης ο σκηνοθέτης της απόλυτης αγαπημένης μου ταινίας, του «Before Sunrise», χάρη στην οποία γνώρισα τη σύζυγό μου. Επομένως, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που τον καλωσορίζω στη Ζυρίχη και που θα μοιραστώ με το κοινό τις ταινίες που με συγκινούν εδώ και τόσα χρόνια», συμπλήρωσε.
Ο διάσημος σκηνοθέτης θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο στις 28 Σεπτεμβρίου. «Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Όταν συναντηθήκαμε με τον Κρίστιαν στις Χρυσές Σφαίρες, του ανέφερα ότι πάντα ήθελα να παρευρεθώ κάποια στιγμή και τώρα μοιάζει να είναι η κατάλληλη στιγμή. Χαίρομαι που αυτό το βραβείο αποτελεί την αφορμή να είμαι εκεί και ανυπομονώ να το γιορτάσω με το κοινό της Ευρώπης το οποίο σημαίνει τόσα πολλά για μένα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου», ανέφερε στη δήλωσή του ο Λινκλέιτερ.
Στο πλαίσιο της βράβευσης, το Φεστιβάλ της Ζυρίχης θα παρουσιάσει μια εκτενή ρετροσπεκτίβα του έργου του Λινκλέιτερ, σε συνεργασία με το Filmpodium Zurich και την Ελβετική Ταινιοθήκη. Ο δημιουργός θα μοιραστεί επίσης πολύτιμες εμπειρίες από την καριέρα του κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής για το κοινό συζήτησης.
Σύμφωνα με το Deadline, η 22η διοργάνωση, θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.
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