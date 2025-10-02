Βίκυ Καγιά για τον θάνατο του πατέρα της: Δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή, αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο
Βίκυ Καγιά πατέρας Θάνατος

Βίκυ Καγιά για τον θάνατο του πατέρα της: Δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή, αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο

Από τα 14 μου έχω ξεκινήσει να δουλεύω και να βοηθάω την οικογένειά μου, πρόσθεσε το μοντέλο

Βίκυ Καγιά για τον θάνατο του πατέρα της: Δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή, αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο
Ιωάννα Μαρίνου
Για την επαγγελματική της πορεία, την αποχώρησή της από το GNTM, αλλά και για την απώλεια του πατέρα της πριν από περίπου έναν χρόνο, μίλησε η Βίκυ Καγιά, εξηγώντας πως ήταν μια απώλεια που, όπως παραδέχτηκε, εξακολουθεί να τη δυσκολεύει παρά την απόσταση που είχαν τα τελευταία χρόνια.

Το μοντέλο μίλησε στο AnesΤea The Podcast και σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε από τη συνέντευξη, ακούγεται να να λέει για τις ευθύνες που ανέλαβε από πολύ μικρή ηλικία για την οικογένειά της. «Από τα 14 που έχω ξεκινήσει να δουλεύω, να βοηθάω την οικογένειά μου, να κερδίζω χρήματα, να τα στέλνω στο σπίτι. Επειδή έκανα όλα αυτά τα πολύ βασικά και ζωτικά θέματα με την υγεία του αδερφού μου, με αφήσανε λίγο ελεύθερη να κάνω αυτό που ήθελα», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον πατέρα της, η Βίκυ Καγιά παραδέχτηκε πως η σχέση τους δεν ήταν στενή τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η απώλειά του την έχει επηρεάσει βαθύτερα. «Είμαι αυθεντικός άνθρωπος. Πριν ένα χρόνο και κάτι έχασα τον πατέρα μου και δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή τα τελευταία χρόνια. Κι όμως, όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο», δήλωσε κλείνοντας.

Δείτε το βίντεο


Ιωάννα Μαρίνου
