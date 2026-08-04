Ολυμπιακός: Ο καλύτερος παίκτης της Ναϊμέγκεν, Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν για 15 εκατομμύρια και δεν παίζει στο Καραϊσκάκη
Ολυμπιακός: Ο καλύτερος παίκτης της Ναϊμέγκεν, Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν για 15 εκατομμύρια και δεν παίζει στο Καραϊσκάκη
Η αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» δε θα έχει στη διάθεσή της τον 23χρονο Ιάπωνα μέσο, που φεύγει από την Ελλάδα
Σημαντική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν (21:00), σήμερα (4/8) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Ολλανδία, ο κορυφαίος παίκτης της Ναϊμέγκεν, ο Ιάπωνας Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν. Αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ με ακόμα δύο εκατομμύρια μπόνους.
Αποτέλεσμα αυτού είναι, όπως μεταδίδουν οι Ολλανδοί, ο 23χρονος Ιάπωνας μέσος να μην αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Ούτε φυσικά στη ρεβάνς, μια και θα ενταχθεί άμεσα στην PSV.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Ολλανδία, ο κορυφαίος παίκτης της Ναϊμέγκεν, ο Ιάπωνας Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν. Αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ με ακόμα δύο εκατομμύρια μπόνους.
Αποτέλεσμα αυτού είναι, όπως μεταδίδουν οι Ολλανδοί, ο 23χρονος Ιάπωνας μέσος να μην αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Ούτε φυσικά στη ρεβάνς, μια και θα ενταχθεί άμεσα στην PSV.
Τονίζεται πως θα φύγει άμεσα από την Ελλάδα με προορισμό την Ολλανδία, προκειμένου να περάσει αύριο Τετάρτη (5/8) από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Sano zal vanavond niet meer spelen bij NEC. Morgen al de keuring bij PSV. Het gaat allemaal snel.— Rik Elfrink (@RikElfrink) August 4, 2026
NIEUWS via @JeroenKapteijns: ✈️ Kodai #Sano verlaat hotel #NEC in Griekenland.— Mike Verweij (@MikeVerweij) August 4, 2026
🚑 woensdag medische keuring in Eindhoven.
💰 #PSV akkoord met NEC over transfersom van 15 + 2 miljoen; ✍️ Japanner tekent voor vijf jaar.https://t.co/VEaGlrTnO0
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