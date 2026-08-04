Ολυμπιακός: Ο καλύτερος παίκτης της Ναϊμέγκεν, Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν για 15 εκατομμύρια και δεν παίζει στο Καραϊσκάκη
SPORTS
Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν Champions League

Ολυμπιακός: Ο καλύτερος παίκτης της Ναϊμέγκεν, Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν για 15 εκατομμύρια και δεν παίζει στο Καραϊσκάκη

Η αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» δε θα έχει στη διάθεσή της τον 23χρονο Ιάπωνα μέσο, που φεύγει από την Ελλάδα

Ολυμπιακός: Ο καλύτερος παίκτης της Ναϊμέγκεν, Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν για 15 εκατομμύρια και δεν παίζει στο Καραϊσκάκη
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Σημαντική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν (21:00), σήμερα (4/8) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Ολλανδία, ο κορυφαίος παίκτης της Ναϊμέγκεν, ο Ιάπωνας Κοντάι Σάνο, πουλήθηκε στην Αϊντχόφεν. Αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ με ακόμα δύο εκατομμύρια μπόνους. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι, όπως μεταδίδουν οι Ολλανδοί, ο 23χρονος Ιάπωνας μέσος να μην αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Ούτε φυσικά στη ρεβάνς, μια και θα ενταχθεί άμεσα στην PSV. 

Τονίζεται πως θα φύγει άμεσα από την Ελλάδα με προορισμό την Ολλανδία, προκειμένου να περάσει αύριο Τετάρτη (5/8) από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

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