Βίκυ Καγιά: Δεν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση, έκανα τον κύκλο µου
∆εν θα έβγαινα στο γυαλί απλώς για να είµαι στην τηλεόραση, πρόσθεσε το μοντέλο
Την απόφασή της να μην συμμετάσχει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν σε κάποιο πρόγραμμα ανακοίνωσε η Βίκυ Καγιά, τονίζοντας πως έχει κάνει τον κύκλο της στο συγκεκριμένο μέσο.
Το μοντέλο, που όλα αυτά τα χρόνια έχει βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης διαφορετικών εκπομπών, εξήγησε πως η πορεία της στην τηλεόραση έχει κλείσει με αξιοπρέπεια και πλέον η συμμετοχή σε τηλεοπτικά projects δεν αποτελεί προτεραιότητά της.
Μιλώντας στο «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη, η Βίκυ Καγιά είπε αρχικά:«∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση. Είµαι µια χαρά. Έκανα τον κύκλο µου στα projects που έκανα. Τον έκλεισα αξιοπρεπώς και πάρα πολύ ωραία. Έχω µόνο ωραία πράγµατα να θυµάµαι. Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καµία σηµασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Εχουµε πάρει όλοι τον δρόµο µας και είµαστε εκεί όπου ο καθένας θέλει».
Στη συνέχεια, το μοντέλο ξεκαθάρισε πως πρωταρχική της εργασία δεν είναι η παρουσίαση, αλλά το μόντελινγκ: «Οπότε, γιατί να κάνω κάτι που δεν θα µε κάνει χαρούµενη; Θα έκανα κάτι άλλο στην τηλεόραση εφόσον ήταν στα µέτρα µου και εφόσον µου αρέσει. ∆εν θα έβγαινα δηλαδή στο γυαλί απλώς για να είµαι στην τηλεόραση. ∆εν το κρίνω, προς Θεού, απλώς εµένα δεν είναι πρωταρχική µου δουλειά η τηλεόραση. Είναι κάτι το οποίο µου έτυχε, το αγάπησα και το αγαπώ. Αλλά να κουµπώσει κάτι και να µου πηγαίνει, όχι να το κάνω απλά. ∆εν είµαι δηµοσιογράφος που πρέπει να είµαι στην τηλεόραση γιατί αυτή είναι η δουλειά µου».
