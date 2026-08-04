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Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας με 40,8 βαθμούς Κελσίου στην Αυστρία
Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας με 40,8 βαθμούς Κελσίου στην Αυστρία
Η Αυστρία βίωσε επίσης φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα ζέστης που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4°C κατά μέσο όρο
Η Αυστρία σημείωσε σήμερα απόλυτο ρεκόρ ζέστης, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8°C, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.
Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά το αντίστοιχο προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 40,5°C που είχε καταγραφεί στις 8 Αυγούστου 2013 στον σταθμό του Μπαντ Ντόιτς- Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Η Αυστρία βγαίνει από έναν εξαιρετικά ζεστό και ξηρό μήνα Ιούλιο, με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, γενικευμένη ξηρασία και έλλειμμα βροχοπτώσεων που φθάνει το 90% σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την GeoSphere Austria.
Τα βερίκοκα άρχισαν να ωριμάζουν σχεδόν 20 ημέρες νωρίτερα από τον μέσο όρο που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο 1961-1991, δείχνοντας την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον κύκλο της βλάστησης.
«Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι καταστροφή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασίρ Ντις, ένας 60χρονος εστιάτορας στη Βιέννη. «Κανείς δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι. Θέλει μόνο να μαζευτεί στο σπίτι του», συμπλήρωσε.
Η Αυστρία βίωσε επίσης φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα ζέστης που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4°C κατά μέσο όρο.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά το αντίστοιχο προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 40,5°C που είχε καταγραφεί στις 8 Αυγούστου 2013 στον σταθμό του Μπαντ Ντόιτς- Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Η Αυστρία βγαίνει από έναν εξαιρετικά ζεστό και ξηρό μήνα Ιούλιο, με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, γενικευμένη ξηρασία και έλλειμμα βροχοπτώσεων που φθάνει το 90% σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την GeoSphere Austria.
Τα βερίκοκα άρχισαν να ωριμάζουν σχεδόν 20 ημέρες νωρίτερα από τον μέσο όρο που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο 1961-1991, δείχνοντας την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον κύκλο της βλάστησης.
«Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι καταστροφή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασίρ Ντις, ένας 60χρονος εστιάτορας στη Βιέννη. «Κανείς δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι. Θέλει μόνο να μαζευτεί στο σπίτι του», συμπλήρωσε.
Η Αυστρία βίωσε επίσης φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα ζέστης που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4°C κατά μέσο όρο.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
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