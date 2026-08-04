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Πιθανή μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, λέει το ΥΠΕΞ του Κατάρ
Πιθανή μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, λέει το ΥΠΕΞ του Κατάρ
Ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες μπορεί να καταλήξουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, αναφέρει εκρπόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμα απευθείας διαπραγματεύσεις
Αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία των διαμεσολαβητικών προσπαθειών στην κρίση της Μέσης Ανατολής εξέπεμψε το Κατάρ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες.
Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι, τόνισε ότι η χώρα του συνεχίζει να καλεί όλες τις πλευρές σε αποκλιμάκωση της έντασης και σε διάλογο, επισημαίνοντας ότι η Ντόχα στηρίζει ενεργά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Ομάν.
Ο Αλ Ανσάρι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Όπως ανέφερε, οι διαμεσολαβητές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ σχέδια συμφωνιών ανταλλάσσονται και εξετάζονται, όπως συμβαίνει από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο.
Παρά την απουσία άμεσων επαφών, η Ντόχα εκτιμά ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ενεργή και μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία στο άμεσο μέλλον.
Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο εκπρόσωπος του καταριανού ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι πάγια θέση του Κατάρ είναι η πλήρης επαναλειτουργία τους με το καθεστώς που ίσχυε διαχρονικά, διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αλ Ανσάρι, σήμερα καταφέρνουν να τα διασχίσουν μόλις λίγα πλοία ημερησίως, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και της ενεργειακής αγοράς.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη διαφωνία που έχει προκύψει σχετικά με τη διέλευση των πλοίων, σημειώνοντας ότι το Ιράν ζητά την επιβολή κάποιου είδους τέλους διέλευσης από τα Στενά, πρόταση που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη απορρίψει.
Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ υποστήριξε ότι το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να επιλυθεί από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής.
Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι, τόνισε ότι η χώρα του συνεχίζει να καλεί όλες τις πλευρές σε αποκλιμάκωση της έντασης και σε διάλογο, επισημαίνοντας ότι η Ντόχα στηρίζει ενεργά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Ομάν.
Ο Αλ Ανσάρι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Όπως ανέφερε, οι διαμεσολαβητές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ σχέδια συμφωνιών ανταλλάσσονται και εξετάζονται, όπως συμβαίνει από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο.
Παρά την απουσία άμεσων επαφών, η Ντόχα εκτιμά ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ενεργή και μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία στο άμεσο μέλλον.
Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο
Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο εκπρόσωπος του καταριανού ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι πάγια θέση του Κατάρ είναι η πλήρης επαναλειτουργία τους με το καθεστώς που ίσχυε διαχρονικά, διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αλ Ανσάρι, σήμερα καταφέρνουν να τα διασχίσουν μόλις λίγα πλοία ημερησίως, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και της ενεργειακής αγοράς.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη διαφωνία που έχει προκύψει σχετικά με τη διέλευση των πλοίων, σημειώνοντας ότι το Ιράν ζητά την επιβολή κάποιου είδους τέλους διέλευσης από τα Στενά, πρόταση που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη απορρίψει.
Διαφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ υποστήριξε ότι το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να επιλυθεί από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής.
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