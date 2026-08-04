Πράσινο φως στη Φινλανδία για την εγκατάσταση αποθήκευσης υψηλής ραδιενέργειας πυρηνικών αποβλήτων
ΚΟΣΜΟΣ
Φινλανδία πυρηνικά απόβλητα

Πράσινο φως στη Φινλανδία για την εγκατάσταση αποθήκευσης υψηλής ραδιενέργειας πυρηνικών αποβλήτων

Πρόκειται για αναλωμένα καύσιμα αντιδραστήρα που θα σφραγίζεται σε ασφαλή δοχεία σε βάθος 400 μέτρων μέσα στο έδαφος

Πράσινο φως στη Φινλανδία για την εγκατάσταση αποθήκευσης υψηλής ραδιενέργειας πυρηνικών αποβλήτων
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Η ρυθμιστική αρχή της Φινλανδίας για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας συνέστησε σήμερα να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων Onkalo.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης που θα καταστήσει την εγκατάσταση τον πρώτο στον κόσμο μόνιμο αποθηκευτικό χώρο πυρηνικού καυσίμου το οποίο έχει αναλωθεί.

Η Posiva, ιδιοκτήτρια του Onkalo, η οποία με τη σειρά της ανήκει στις εταιρείες κοινής ωφέλειας Fortum και Teollisuuden Voima (TVO), σχεδιάζει την ταφή πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί σε βάθος περίπου 400 μέτρων κάτω από το έδαφος.

Το υψηλής ραδιενέργειας αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο θα σφραγίζεται σε δοχεία από χαλκό, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται μέσα στο βραχώδες υπόστρωμα. Τα δοχεία θα περιβάλλονται από άργιλο και άλλα υλικά και τελικά θα σφραγίζονται μόνιμα σε εσοχή του φυσικού βράχου. Έτσι θα μένουν μακριά από τους ανθρώπους, σε περιβάλλον που δεν θα κινδυνεύει από διάβρωση.

Πράσινο φως στη Φινλανδία για την εγκατάσταση αποθήκευσης υψηλής ραδιενέργειας πυρηνικών αποβλήτων
Τα πυρηνικά απόβλητα θα είναι θαμμένα σε βάθος 400 μέτρων
Πράσινο φως στη Φινλανδία για την εγκατάσταση αποθήκευσης υψηλής ραδιενέργειας πυρηνικών αποβλήτων
Τα δοχεία με τα πυρηνικά απόβλητα είναι κατασκευασμένα από χαλκό, υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση


Η Φινλανδία ενέκρινε την κατασκευή του έργου το 2015.

Η ρυθμιστική αρχή STUK ανέφερε σε δήλωσή της ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

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Το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της αρχής STUK επιτρέπει στην κυβέρνηση να επεξεργαστεί την αίτηση για άδεια λειτουργίας

Η Posiva, σύμφωνα με την STUK, έχει υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας έως το τέλος του 2070.

Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που μια γεωλογική εγκατάσταση τελικής αποκομιδής πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί, προχώρησε στην φάση απόκτησης άδειας λειτουργίας, αναφέρει η ρυθμιστική αρχή STUK.

Η Σουηδία άρχισε την κατασκευή της εγκατάσταση τελικής αποκομιδής πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί το 2025, ενώ η εγκατάσταση αναμένεται να λάβει τα πρώτα της πυρηνικά απόβλητα στα τέλη του 2030.
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