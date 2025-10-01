Ο Γκάρι Όλντμαν χρίστηκε ιππότης από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ
Ο Γκάρι Όλντμαν χρίστηκε ιππότης από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιμών για τα γενέθλια του Βασιλιά

Πέννυ Λουπάκη
Με τον τίτλο του Ιππότη τιμήθηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA ηθοποιός, Γκάρι Όλντμαν, για τη μακρόχρονη και πολυσχιδή προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιμών για τα γενέθλια του Βασιλιά, με τον Γκάρι Όλντμαν να τιμάται προσωπικά από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Μετά την απονομή, ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε «πολύ συγκινημένος» και τόνισε τη μοναδικότητα αυτής της διάκρισης: «Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αλλά αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο».

Σχετικά με τον διάλογό του με τον πρίγκιπα, σύμφωνα με το βρετανικό Hello!, ο Γκάρι Όλντμαν αποκάλυψε: «Είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν αυτός που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του 'Slow Horses'».

Γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων, ο Γκάρι Όλντμαν έχει αφήσει εποχή με ερμηνείες που εκτείνονται από τον πρώην πρωθυπουργό Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ έως τον πανκ ρόκερ Σιντ Βίσιους. Πιο πρόσφατα εντυπωσίασε ως ο σκληρός πράκτορας της MI5, Τζάκσον Λαμ, στη σειρά «Slow Horses» του Apple TV, βασισμένη στα βιβλία του Μικ Χέρον.

Η λαμπρή φιλμογραφία του περιλαμβάνει επίσης τον ρόλο του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ στην ταινία JFK (1991) του Όλιβερ Στόουν και τον διάσημο Δράκουλα στην ταινία Bram Stoker's Dracula (1992) του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Το 1997 πραγματοποίησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ημι-αυτοβιογραφική ταινία Nil By Mouth, η οποία βασίζεται στη δύσκολη παιδική του ηλικία και κέρδισε δύο BAFTA το 1998.

Για την ερμηνεία του στο Tinker Tailor Soldier Spy (2011) απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ κατέκτησε το πρώτο του αγαλματίδιο με την ταινία The Darkest Hour, που σάρωσε τη σεζόν βραβείων του 2018.

Στις ίδιες τιμητικές εκδηλώσεις ξεχώρισαν επίσης η βραβευμένη με BAFTA ηθοποιός Σαμάνθα Μόρτον και η Ρέιτσελ Ντέιλι, μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας, που κατέκτησε το Euro 2022, σύμφωνα με το Independent.

