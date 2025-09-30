Οι Boyzone επανενώνονται για μία μοναδική συναυλία στο Λονδίνο
Μετά την επιτυχία του ντοκιμαντέρ «Boyzone: No Matter What» το συγκρότημα αποφάσισε να δημιουργήσει «την απόλυτη εμπειρία»
Οι Boyzone πρόκειται να επανενωθούν για μία και μοναδική συναυλία το καλοκαίρι του 2026, με σκοπό να αποτίσουν φόρο τιμής στο Στίβεν Γκέιτλι. Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν μια μεγάλη συναυλία με τίτλο «One For The Road: Live At Emirates Stadium», στο Λονδίνο, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026.
Το ποπ συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1993 από τους Ρόναν Κίτινγκ, Κιθ Ντάφι, Μάικι Γκράχαμ, Σέιν Λιντς και τον Στίβεν Γκέιτλι και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ο Γκέιτλι πέθανε ξαφνικά τον Οκτώβριο του 2009 στο σπίτι του στη Μαγιόρκα και ο θάνατός του αποδόθηκε σε πνευμονικό οίδημα λόγω καρδιακής πάθησης.
Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Ρόναν αποκάλυψε ότι η θερμή υποδοχή που επεφύλαξε το κοινό στο ντοκιμαντέρ του «Boyzone: No Matter What» που προβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το μέλλον του συγκροτήματος.
Η συναυλία στο Emirates Stadium, χωρητικότητας 44.000 ατόμων, θα είναι η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος μετά τις πέντε sold-out βραδιές στο London Palladium το 2019.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast Show», ο Ρόναν είχε αναφέρει ότι η αντίδραση του κοινού στο ντοκιμαντέρ «ήταν απίστευτη» και ότι οι Boyzone θεώρησαν πως η ιστορία τους είχε κλείσει μετά από 30 χρόνια. «Όμως τις τελευταίες εβδομάδες μιλάμε ξανά και νομίζω πως το 2026 μπορεί να είναι η χρονιά για να κάνουμε κάτι», πρόσθεσε.
Το συγκρότημα διαλύθηκαν το 2000, μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας για να ακολουθήσουν τα μέλη του σόλο καριέρες, αλλά επανενώθηκαν το 2007. Μεταξύ 2018 και 2019 πραγματοποίησαν την παγκόσμια περιοδεία «Thank You And Goodnight» που λειτούργησε ως αποχαιρετισμός.
