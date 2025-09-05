Οι Boyzone επιβεβαίωσαν την επανένωσή τους έξι χρόνια μετά την τελευταία περιοδεία τους

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το συγκρότημα από την Ιρλανδία είχε αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του το 2019 με το τουρ «Thank You And Goodnight»
Σε τροχιά επανένωσης βρίσκονται οι Boyzone, έξι χρόνια μετά το αποχαιρετιστήριο τουρ τους. Την αποκάλυψη έκανε ο Ρόναν Κίτινγκ σε εκπομπή του BBC Radio 2, συνδέοντας το επόμενο βήμα με την επιτυχία του ντοκιμαντέρ «Boyzone: No Matter What» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.
«Η ανταπόκριση ήταν απίστευτη, μιλάμε για την ιστορία μας τα τελευταία 30 χρόνια και νιώθαμε ότι ίσως αυτό ήταν, ίσως ήταν το τέλος της ιστορίας. Νομίζω ότι το 2026 θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι», είπε χαρακτηριστικά.
Μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Κίτινγκ. «Το ταξίδι συνεχίζεται», αναφερόταν σε αυτή.
Οι Boyzone δημιουργήθηκαν το 1993 από τους Ρόναν Κίτινγκ, Κιθ Ντάφι, Μάικι Γκρέιαμ, Σέιν Λιντς και τον Στίβεν Γκέιτλι, που πέθανε το 2009 σε ηλικία 33 ετών. Διαλύθηκαν το 2000 και επανενώθηκαν το 2007, ενώ αποχαιρέτησαν το κοινό τους με την περιοδεία «Thank You And Goodnight» (2018–2019).
Μιλώντας για την απήχηση του ντοκιμαντέρ, ο Κίτινγκ σημείωσε: «Μετά το ντοκιμαντέρ, η ανταπόκριση ήταν τρελή, ήταν απίστευτη, ειλικρινά — ακόμη και άνθρωποι που δεν ήταν θαυμαστές των Boyzone επικοινώνησαν μαζί μου λέγοντας “δεν είχα ιδέα”». Όσον αφορά στις επικείμενες εμφανίσεις του, μοιράστηκε: «Έχω πολλές εκπλήξεις αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω ποια να βγάλω από την τσέπη μου, γιατί ''μαγειρεύονται'' μερικά πράγματα».
Η επιστροφή, ωστόσο, δεν τους βρίσκει όλους στην ίδια θέση. Ο Μάικι Γκρέιαμ παραδέχτηκε στο Sky Documentaries ότι κουράστηκε από τη μουσική βιομηχανία. «Ήθελα απλώς να φύγω. Και να ξεφύγω από εκείνο το τοξικό περιβάλλον», είχε δηλώσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Boyzone confirm they are set to reunite six years after their last tour as they send fans into frenzy with exciting new announcement https://t.co/Zuys7BXx2M— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 5, 2025
