Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ανάρτησή της για τα 15 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της
GALA
Τζέιμι Λι Κέρτις Τόνι Κέρτις

Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ανάρτησή της για τα 15 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της

Ο Τόνι Κέρτις έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή

Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ανάρτησή της για τα 15 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της
Ιωάννα Μαρίνου
Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο του Τόνι Κέρτις και η κόρη του, Τζέιμι Λι θέλησε να τον τιμήσει, προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο σταρ του Χόλιγουντ, που είχε πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες, όπως το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και το «Σπάρτακος», έφυγε από τη ζωή το 2010 στα 85 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή. 

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του πατέρα της από τα νεανικά του χρόνια, συνοδεύοντάς τη με τα εξής λόγια: «Πέρασαν 15 χρόνια. Ένα ζεστό γεια».

Δείτε την ανάρτησή της


Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης