Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ανάρτησή της για τα 15 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της
Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ανάρτησή της για τα 15 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της
Ο Τόνι Κέρτις έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή
Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο του Τόνι Κέρτις και η κόρη του, Τζέιμι Λι θέλησε να τον τιμήσει, προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο σταρ του Χόλιγουντ, που είχε πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες, όπως το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και το «Σπάρτακος», έφυγε από τη ζωή το 2010 στα 85 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του πατέρα της από τα νεανικά του χρόνια, συνοδεύοντάς τη με τα εξής λόγια: «Πέρασαν 15 χρόνια. Ένα ζεστό γεια».
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο σταρ του Χόλιγουντ, που είχε πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες, όπως το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και το «Σπάρτακος», έφυγε από τη ζωή το 2010 στα 85 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του πατέρα της από τα νεανικά του χρόνια, συνοδεύοντάς τη με τα εξής λόγια: «Πέρασαν 15 χρόνια. Ένα ζεστό γεια».
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα