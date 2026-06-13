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Συνελήφθη 57χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα, κατασχέθηκαν σχεδόν 3 κιλά κάνναβης
Συνελήφθη 57χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα, κατασχέθηκαν σχεδόν 3 κιλά κάνναβης
Από τις αστυνομικές Αρχές κατασχέθηκε επίσης το ποσό των 3.200 ευρώ καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα
Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το πρωί της Παρασκευής (12/6) σε περιοχή της Αθήνας, έναν 57χρονο αλλοδαπό, κατηγορούμενο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών, διότι, όπως διαπιστώθηκε, στερούνταν νομίμων εγγράφων για τη διαμονή του στη χώρα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή της Αθήνας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 57χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 939 γραμμάρια κάνναβης, 3.200 ευρώ και 2 κινητά.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών, διότι, όπως διαπιστώθηκε, στερούνταν νομίμων εγγράφων για τη διαμονή του στη χώρα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή της Αθήνας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 57χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 939 γραμμάρια κάνναβης, 3.200 ευρώ και 2 κινητά.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
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